Покинувшим Россию компаниям предложат возобновить работу или продать свою долю

Власти РФ работают над сохранением компаний, иностранные собственники которых решили уйти с российского рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. Собственникам таких компаний предлагается либо возобновить свою деятельность в стране, либо продать свою долю.

«Разрабатываются меры по сохранению предприятий, иностранные собственники которых приняли решение по закрытию компании. При этом собственнику предоставят возможность возобновить свою деятельность или продать свою долю»,— сообщил Новак.

Он подчеркнул, что ключевой задачей при этом является сохранение профиля деятельности компаний и рабочих мест.

Вице-премьер также добавил, что власти в большинстве случаев рассчитывают найти компромисс с компаниями. «Мы уверены, что в большинстве случае будет найден необходимый компромисс», — отметил Новак.

В ответ на массовый уход иностранных компаний правительство разработало законопроект, который позволит перехватить в них управление. Внешнее управление в таких компаниях предлагается передавать ВЭБ.РФ и Агентству по страхованию вкладов. Затем эти компании будут проданы на торгах российским собственникам.

В Госдуме 18 марта 2022 года предложили на десять лет запретить работу в России иностранным компаниям, которые до 1 мая 2022 года не вернутся на российский рынок.

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