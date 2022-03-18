В Госдуме предложили запретить на десять лет работу иностранных компаний, которые не вернутся к 1 мая

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на десять лет запретить работу в России иностранным компаниям, которые до 1 мая 2022 года не вернутся на российский рынок.
Соответствующее письмо он направил министру экономического развития Максиму Решетникову, сообщил RT. По словам Федорова, уход иностранных компаний поставил десятки тысяч россиян в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.
Федоров просит оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний. По мнению депутата, таким компаниям нужно позволить оперативно восстановить работу в РФ до 1 мая 2022 года. Если они откажутся от возобновления работы, то им следует запретить ведение коммерческой деятельности в стране на десять лет.
В ответ на массовый уход из России иностранных компаний правительство разработало законопроект, который позволит оперативно перехватить управление в таких организациях. В них будет назначено внешнее управление, а затем их продадут на торгах другим собственникам внутри РФ.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, так называемая процедура ускоренного банкротства таких компаний займет от трех до шести месяцев. Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал инициативу правительства об введении внешнего управления. Всего в покинувших российский рынок компаниях работали примерно 200 тыс. россиян.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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