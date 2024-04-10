«Яндекс Маркет» начал выплачивать до 250 тыс. рублей в месяц за открытие ПВЗ в городах, где их недостаточно

«Яндекс Маркет» ввел дополнительное вознаграждение за открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в тех городах, где их количество недостаточное — максимальная сумма составит 250 тыс. рублей в месяц, следует из оферты маркетплейса.

Так, «Маркет» разделил зоны на несколько типов. В Москве и Московской области макисмальная сумма дополнительного вознаграждения составит 250 тыс. рублей, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 180 тыс. рублей, в остальных регионах — 140 тыс. рублей.

Изменения также отражены на интерактивной карте «Маркета», которая показывает рекомендуемые зоны для открытия брендированных ПВЗ.

Скриншот RB.RU

В пресс-службе «Яндекс Маркета» RB.RU сообщили, что «в первых трех типах таких зон партнеры могут получать дополнительное вознаграждение в течение первых 6 месяцев с даты открытия ПВЗ».

«Команда "Маркета" по-прежнему делает фокус на контролируемом развитии сети, поэтому типы зон с возможностью получать дополнительное вознаграждение появились только в тех городах, где количество пунктов выдачи "Маркета" еще недостаточное», — сообщил представитель компании.

В настоящее время это следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар и другие. В компании добавили, что сами города и их количество могут меняться на основании аналитических данных.

Всего у «Яндекс Маркета» насчитывается около 13 тыс. ПВЗ на конец 2023 года. У Ozon их 45 тыс., у Wildberries — более 36 тыс., сообщили RB.RU в пресс-службах компаний.

Ozon также стимулирует партнеров открывать ПВЗ в регионах. В 2023 году маркетплейс повысил тариф за открытие пунктов выдачи в малых городах и селах, сообщил представитель компании. Финансовая поддержка в малых населенных пунктах, где еще нет ПВЗ, может составлять 120 тыс. рублей в месяц.

Руководитель направления ПВЗ в «Модульбанке» Артем Кунгурцев (банк развивает сервис открытия и ведения пунктов выдачи заказов под ключ) отметил, что интерес к открытию пунктов выдачи всегда стабильно высокий, а на число открытых ПВЗ в год влияют сами маркетплейсы с помощью стимулирующих выплат, либо повышенного процента.

«В данный момент маркетплейсы стремятся увеличить свое присутствие в СФО, а также во всех небольших городах и поселках городского типа по всей России», — отметил эксперт.

В сам «Модульбанк» клиенты обращаются за открытием ПВЗ Wlldberries — в компании сообщили, что на открытие ПВЗ этого маркетплейса приходится 100% запросов.

Говоря о прибыли ПВЗ крупнейших маркетплейсов, Кунгурцев отметил, что в спальном районе цифры могут быть такими: «"Яндекс Маркет" может приносить 30–60 тыс. рублей чистой прибыли, Ozon — 80–100 тыс., а прибыль на Wildberries может доходить и до 200 тыс. Максимумы, которые мы видели в Москве: "Яндекс Маркет" — 90 тыс., Ozon — 180 тыс., Wildberries — 260 тыс.»

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