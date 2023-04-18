«Яндекс.Маркет» открыл креативную студию crtvmrkt для брендов и продавцов

Бренды и продавцы, которые сотрудничают с «Яндекс.Маркетом», смогут воспользоваться услугами креативной студии маркетплейса crtvmrkt, сообщил глава бизнес-группы e-com & ridetech «Яндекса» Даниил Шулейко в ходе конференции «Сфера продвижения».
Студия занимается разработкой рекламы, дизайном и креативом. О планах ее создания стало известно в январе — тогда «Маркет» подал заявку на регистрацию товарного знака crtvmrkt.
Специализация Crtvmrkt — рекламные кампании в формате 360, спецпроекты на «Маркете» и других онлайн-площадках, имиджевых офлайн-кампании на городских улицах и крупных фестивалях, коллаборации с популярными брендами и локальными производителями.
Подать заявку на совместный проект можно на сайте студии.
Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»
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