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«Яндекс.Маркет» открыл креативную студию crtvmrkt для брендов и продавцов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бренды и продавцы, которые сотрудничают с «Яндекс.Маркетом», смогут воспользоваться услугами креативной студии маркетплейса crtvmrkt, сообщил глава бизнес-группы e-com & ridetech «Яндекса» Даниил Шулейко в ходе конференции «Сфера продвижения».

«Яндекс.Маркет» открыл креативную студию crtvmrkt для брендов и продавцов

Студия занимается разработкой рекламы, дизайном и креативом. О планах ее создания стало известно в январе — тогда «Маркет» подал заявку на регистрацию товарного знака crtvmrkt.

Специализация Crtvmrkt — рекламные кампании в формате 360, спецпроекты на «Маркете» и других онлайн-площадках, имиджевых офлайн-кампании на городских улицах и крупных фестивалях, коллаборации с популярными брендами и локальными производителями.

Подать заявку на совместный проект можно на сайте студии.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»

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