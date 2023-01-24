«Яндекс.Маркет» создаст креативную инхаус-студию под названием crtvmrkt

«Яндекс.Маркет» направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака crtvmrkt. Компания собирается создать инхаус креативную студию. Документ размещен в реестре на сайте ведомства.
«Яндекс.Маркет подал заявку на регистрацию товарного знака crtvmrkt. Его регистрация связана с созданием инхаус креативной студии для разработки маркетинговых рекламных материалов и оказания услуг в области дизайна и креатива», — сообщили RB.RU в пресс-службе компании.
Студия будет реализовывать рекламные кампании полного цикла в интересах бренда «Яндекс.Маркет».
По словам творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, в соцсетях уже отметили, что логотип читается недостаточно хорошо. «На мой взгляд, это не великая проблема: бренд ведь предназначен для внутреннего пользования. Это не пакет молока, который должен узнаваться с пяти метров», — сообщил Дунаев RB.RU.
В конце декабря «Яндекс» подал заявку на регистрацию нового товарного знака без названия: на белом фоне предположительно изображен черный слон. Эксперты предположили, что его могут использовать для нового ПО, хранения данных, а также в качестве нового логотипа «Яндекс.Маркета».
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