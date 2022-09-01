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«Яндекс.Маркет» запустил продажу товаров премиальных итальянских и немецких брендов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Маркет» запустил в продажу одежду, обувь и аксессуары премиальных итальянских и немецких брендов — Baldinini, Liu Jo, Bikkembergs, говорится в сообщении маркетплейса. Вскоре сервис также представит товары Principe Di Bologna.

«Яндекс.Маркет» запустил продажу товаров премиальных итальянских и немецких брендов

Так «Маркет» продолжает развивать направление одежды и обуви, которое запустил осенью 2021 года. Вещи можно заказать с доставкой, померить при получении, оставить себе нужное и вернуть то, что не подойдет.

Сейчас на маркетплейсе доступны товары Baldinini, Liu Jo, Bikkembergs из коллекций весны — лета 2022 года: джинсы, платья, толстовки, куртки, туфли, кроссовки, ремни, сумки и многое другое. В начале сентября бренды добавят на сервис вещи из новых коллекций этой осени и будущей зимы.

Компания осенью прошлого года сообщала о планах довести долю продаж в категории одежда и обувь до 20% в товарообороте всех сервисов электронной коммерции «Яндекса».

На фоне спецоперации на Украине многие бренды одежды и обуви приостановили продажи или вовсе ушли с российского рынка, среди них: Nike, Gucci, Balenciaga, ASOS, H&M и другие.

Фото на обложке: Unsplash

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