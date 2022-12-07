«Яндекс.Маркет» ввел для продавцов недорогих товаров фиксированные тарифы

«Яндекс.Маркет» запустил для продавцов недорогих товаров фиксированные тарифы — они включат все основные услуги сервиса для магазинов, в том числе логистику. Как говорится в сообщении площадки, это позволит предпринимателям тратить на услуги «Маркета» до 30% меньше, чем раньше.

Единые тарифы подходят тем, кто реализует недорогую продукцию стоимостью до 499 рублей и весом до 5 кг — это могут быть товары повседневного спроса или косметика. Отмечается, что ранее такие товары чаще всего было выгоднее продавать мелким оптом, теперь же магазины могут без потери прибыли торговать ими и поштучно.

Тариф для продавцов зависит от ценового диапазона — чем ниже цена, тем ниже тариф. Например, если магазин работает по модели FBY и цена его товара не превышает 99 рублей, то за услуги сервиса он заплатит 30 рублей.

При стоимости товара от 100 до 299 рублей услуги маркетплейса обойдутся в 40 рублей, а при цене товара от 300 до 499 рублей — в 55 рублей.

Новые тарифы начали автоматически действовать с 1 декабря для всех продавцов, которые работают по модели FBY (хранение, сборка и доставка заказов на стороне «Маркета») или FBS (товары хранит и упаковывает магазин, а доставляет маркетплейс).

В новые тарифы входят основные услуги маркетплейса для продавцов — размещение товара на витрине, обработка заказов и логистика.

2 декабря «Маркет» также анонсировал интеграцию с электронной торговой площадкой «Фабрикант». Это означает, что теперь через маркетплейс малый и средний бизнес получит доступ к закупкам крупнейших коммерческих компаний.

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