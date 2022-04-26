«Яндекс.Маркет» запустил онлайн-универмаг РУМ для локальных брендов одежды и обуви

Производители одежды и обуви теперь могут создавать фирменные витрины на «Яндекс.Маркете». Сервис запустил онлайн-универмаг РУМ , где доступен раздел с товарами локальных брендов.

РУМ позволяет оформить витрину в стиле своего бренда, добавить подборки вещей и баннеры. «Все это позволяет магазину создать свое уникальное пространство на "Маркете", сохранить идентичность бренда на сервисе и ярче выделиться на нем среди конкурентов, чтобы привлечь больше покупателей и увеличить продажи», — говорится в сообщении «Яндекс.Маркета».

В онлайн-универмаге разные бренды собраны в одном месте, их витрины можно смотреть по очереди (по аналогии с обычными офлайн-универмагами). Сейчас в РУМе представлены 13 локальных бредов, среди которых Toptop, Petra, Studio 29.

Сервис со временем планирует добавлять новые функции для магазинов — например, они смогут размещать сториз на своих витринах для продвижения товаров.

Создать страницы в РУМе могут локальные бренды, которые уже работают с «Маркетом». Новым партнерам необходимо подключиться к маркетплейсу по любой модели продаж: FBY (торговля со склада «Яндекса» и доставка с его же помощью), DBS (магазин сам хранит и доставляет заказы), FBS (продажи со склада магазина и доставка с помощью «Яндекса») или по модели с экспресс-доставкой.

Всего с «Яндекс.Маркетом» работают порядка 4,5 тыс. партнеров в категории модной одежды и обуви — производители и сторонние продавцы их товаров.

Ранее свой вклад в поддержку отечественных производителей также внес Wildberries. Маркетплейс запустил специальный раздел «Сделано в России», где представлены только отечественные бренды.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»