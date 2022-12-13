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«Яндекс.Маркет» запустил в онлайн-универмаге продажи премиальной одежды

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-универмаг «Яндекс.Маркета» начал предлагать товары премиальных и люксовых брендов. До сих пор сервис работал с одеждой, обувью и аксессуарами среднего и массового сегментов.

«Яндекс.Маркет» запустил в онлайн-универмаге продажи премиальной одежды

Сейчас в «Универмаге» доступно около 80 новых брендов, их число увеличится до 170, сообщил RB.RU представитель «Маркета».

В «Универмаге» появились товары премиальных брендов, например, Nanushka, Yuzefi, Diesel, а также брендов люксового сегмента — от Vetements, Raf Simons, Rick Owens и других.

«Появление в "Универмаге" мультибрендовых магазинов с премиальными товарами позволит сэкономить время тем, кто предпочитает дорогие вещи. Когда международные маркетплейсы ушли из России, таким покупателям стало труднее находить товары — нужно искать их на разных сайтах. Теперь они могут выбрать и заказать вещи на одной площадке», — сообщил руководитель продукта «Универмага» Геннадий Лохтин. 

Маркет запустил «Универмаг» в апреле 2022 года, изначально он назывался РУМ и продавал вещи только локальных брендов. Сервис показывает витрины магазинов таким образом, чтобы их было удобно смотреть по очереди — по аналогии с обычными офлайн-универмагами.

Фото на обложке: Unsplash

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