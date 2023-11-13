«Яндекс.Маркет» начал отображать в личных кабинетах продавцов статистику поисковых запросов покупателей

«Яндекс.Маркет» открыл продавцам на маркетплейсе бесплатный доступ к статистике поисковых запросов покупателей, сообщила компания. Он устроен как «Вордстат» — инструмент, который показывает статистику запросов в поиске «Яндекса».

С помощью отчет «Маркета» можно проверить популярность конкретных запросов, увидеть топ самых частых запросов на площадке в целом и в разных категориях товаров.

Ожидается, что инструемент позволит продавцу оценить спрос на товары, спрогнозировать число показов и кликов на них и понять, какими еще товарами пополнить свой ассортимент.

С помощью «Вордстата» «Маркета» также можно более точно заполнить характеристики товара — посмотреть, какие из них покупатели считают ключевыми. Это позволит поднять предложение продавца выше в поисковой выдаче сервиса.

«Маркет» ранее также представил инструмент «Конкурентная позиция», который позволяет селлерам оценить свою долю в общем объеме продаж на сервисе и сравнить собственные показатели с результатами конкурентов.

В сентябре маркетплейс добавил возможность выбирать любимые категории товаров и получать за их покупку кешбэк баллами «Плюса».

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