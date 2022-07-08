Опрос показал, что 76% россиян готовы отказаться от покупок на маркетплейсах из-за платных доставки и возврата. Исследование проблем с заказом товаров в интернете провела компания TopMarketplace, в опросе приняли участие 2 тыс. потребителей старше 18 лет.

Почти 80% россиян готовы отказаться от покупок на маркетплейсах из-за платных доставки и возврата