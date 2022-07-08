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Почти 80% россиян готовы отказаться от покупок на маркетплейсах из-за платных доставки и возврата

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Опрос показал, что 76% россиян готовы отказаться от покупок на маркетплейсах из-за платных доставки и возврата. Исследование проблем с заказом товаров в интернете провела компания TopMarketplace, в опросе приняли участие 2 тыс. потребителей старше 18 лет.

Почти 80% россиян готовы отказаться от покупок на маркетплейсах из-за платных доставки и возврата
  • 44% перестанут покупать онлайн из-за платных возвратов,
  • 32% готовы уйти из маркетплейсов из-за платной доставки.

Потребители также назвали самые большие проблемы с заказом товаров: 

  • 36% респондентов сказали, что больше всего проблем возникает в момент выбора товара, когда его нет в наличии, нет нужного размера или цвета,
  • 31% назвали долгую доставку,
  • 18% — поврежденную или недостаточно аккуратную упаковку,
  • 15% заявили, что самая большая проблема — несоответствие ожиданий от товара и его реального вида.

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39% россиян относятся к заказам на маркетплейсах, как к игре. На вопрос «Часто ли вы разочаровывались в покупках на маркетплейсах Wildberries, Ozon и других?» респонденты ответили, что покупки в интернете — это всегда квест. 27% опрошенных сказали, что часто разочаровываются, 31% ответили «нет», а 3% сказали: «Заказываю, как сюрприз, и не жду соответствия».

Фото на обложке: Unsplash

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