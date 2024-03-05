В Госдуму внесли законопроект о регулировании маркетплейсов

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий меры регулирования работы маркетплейсов, пишет РБК со ссылкой на документ. Разработанные депутатами правила, в частности, запрещают возлагать на покупателя оплату возврата товара. Законопроект должен вступить в силу 1 марта следующего года.

Маркетплейсы названы в проекте закона «агрегаторами информации о товарах». Документ предлагает ввести общее регулирование для всех таких площадок и дополнительное для тех, кто занимает более 20% рынка. Ранее в январе ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов. Служба установила, что вместе компании занимают 80% рынка.



Как указано в пояснительной записке к документу, новые меры должны устранить недостатки действующего законодательства.

Как отмечается в тексте, доминирующие маркетплейсы могут злоупотреблять своим положением. Например, площадки имеют возможность менять условия сотрудничества с партнерами в одностороннем порядке, блокировать личные кабинеты за нарушения договоров оферты.

Кого затронут новые правила

В законопроекте вводится понятие площадок, занимающих «значимое положение на рынке». К таким относятся маркетплейсы, через которые было заключено более 20% всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год.

Что хотят запретить «значимым» маркетплейсам:

Менять условия договора, ухудшать тем или иным образом положение продавцов или держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ), не сообщив им об этом за 30 дней. Исключением станут случаи, когда речь идет о безопасности клиентов, контрагентов либо самой компании;

Создавать дискриминационные условия по закону закону «О защите конкуренции», а также чинить препятствия для доступа на рынок;

проводить на безвозмездной основе распродажи (кроме собственных товаров);

навязывать услуги, не имеющие отношения к электронной торговле, навязывать условия по продвижению товара за счет снижения стоимости без согласия контрагента;

запрещать контрагентам вести деятельность на других площадках, создавать преимущества для продажи собственных торговых марок.

Кроме того, законопроект предлагает, чтобы общая стоимость всех услуг таких площадок не превышала 10% от цены товара, в отношении которого оказаны эти услуги. Суммарный размер неустоек за неисполнение продавцом договора не должен быть выше 15% от стоимости услуг, в отношении которых выявлено нарушение.

Общие требования для всех маркетплейсов

Согласно документу, при заключении договора каждая площадка обязуется проверять документы и профиль контрагентов. Также они должны будут публиковать форму договора на своем сайте.

Предлагается закрепить обязательство проверять возраст покупателей при продаже некоторых товаров. Кроме того, маркетплейсы могут обязать следить за тем, чтобы не размещались сведения о товарах, оборот которых запрещен в РФ.

В числе прочего, документ предусматривает запрет на возложение на покупателя компенсации за возврат товара. Также за маркетплейсами могут закрепить право продажи товаров, в том числе под собственными брендами. Следить за исполнением правил работы должна будет ФАС.

Весной прошлого года основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук призвала власти отложить введение государственного регулирования работы маркетплейсов. Она заявила, что «где появляется госрегулирование, там прекращается рост».

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