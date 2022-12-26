Самые большие продажи на российских маркетплейсах в 2022 году показали ушедшие из РФ Apple и Samsung

Ушедшие из России Apple и Samsung стали лидерами по продажам на российских маркетплейсах в 2022 году, показало исследование сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace (есть в распоряжении RB.RU).

Аналитики Moneyplace проанализировали, как покупают товары самых дорогих брендов мира, ушедших с российского рынка. Данные собраны по маркетплейсам Wildberries и Ozon в период с 8 ноября по 7 декабря 2022 года.

Самый большой оборот в 2022 году продавцам российских маркетплейсов принесли продажи техники Apple — 4,1 млрд рублей на Wildberries (рост на 45% по сравнению с 2021 годом) и 3,4 млрд рублей на Ozon (снижение на 35%). Весной 2022 года Apple заявила об уходе с российского рынка, однако товары бренда продолжают поставляться на маркетплейсы.

На второй строчке Samsung — продажи этого бренда сократились, однако он до сих пор лидирует по оборотам среди зарубежных компаний. Совокупный оборот на Wildberries составил 3,6 млрд рублей (снижение на 37%), на Ozon — 3,1 млрд рублей (-1%). В марте Samsung ушел из России, завод в Калуге закрыт.

По темпам роста оборота на Wildberries лидируют продажи Coca-Cola (в 11 раз, до 4,6 млн рублей), Google (в 6,4 раза, до 275,4 тыс. рублей) и Toyota (в 3,5 раза, до 12,8 млн рублей).

На Ozon — продажи товаров Disney (рост в 3,3 раза, до 45,6 млн рублей), Toyota (в два раза, до 22,2 млн рублей) и Gucci (в 1,9 раза, до 72,7 тыс. рублей).

Данные Moneyplace

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