Нейронные сети «под капотом»: подведены итоги хакатона системы «Честный знак»

«Честный знак» подвел итоги первого в России хакатона по созданию новых продуктов для бизнеса на основе больших данных о товарах из государственной системы маркировки МARKING HACK. Решения победителей уже заинтересовали бизнес: команды начали получать предложения по пилотному внедрению разработок.

Хакатон проходил в несколько этапов. Команды могли выбрать, какую задачу решить: разработать сервисы эффективного управления товарными запасами, дистрибуцией и продажами или создать систему предиктивной аналитики рынка.

В задаче, посвященной разработке системы предиктивной аналитики, победителем и обладателем главного приза в 200 тысяч рублей стала команда WebBee. Артем Корнилов, Денис Карабаза, Константин Барабанов, Роман Зубов и Игорь Кузмичев живут в московском регионе и работают в одной ИТ-компании Webbee.

Команда создала сервис аналитики рынка, который позволяет строить прогнозы о будущих объемах ввода и вывода товаров из оборота. Визуально продукт представляет собой веб-портал с графиками, диаграммами и таблицами данных, «под капотом» которого нейронные сети занимаются прогнозированием. «Все прогнозы можно детализировать в разрезе отдельных товаров, компаний, регионов и типов операций», — пояснил Игорь Кузмичев, капитан команды.

Госорганы подобную систему могут использовать для планирования поступлений в доходную часть бюджета РФ. Но не только: прогноз доступности товаров на рынке позволит антимонопольному органу превентивно принимать меры по недопущению дефицита товара.

Продуманность сервиса WebBee удивила жюри: команде удалось разработать продукт, способный не только прогнозировать объемы товарооборота, но и размеры остатков, что позволит бизнесу своевременно обеспечить наличие продукции на рынке.

Второе место завоевала команда Lucky Random в составе капитана Егора Мулюкова, Александра Евдокимова, Никиты Романенко. Ребята живут в разных городах России, но это не мешает им совместно решать сложные задачи. Lucky Random создала сервис, позволяющий на основе исторических данных прогнозировать спрос товаров в регионах, а еще находить отклонения и аномалии в логистических цепочках.

По словам участников, акцент в разработке был сделан на создание понятного интерфейса. Они высоко оценили качество данных системы маркировки «Честный знак» — 68 Пбайт сведений о товарах, их движении и качестве, полезных для оптимизации процессов и принятия бизнес-решений. Анализ такого объема информации может помочь в выявлении проблем в производстве, транспортировке и реализации товаров, а также способствовать повышению качества товаров и услуг.

Участники питерской команды Punk Butterfly, занявшей третье место: капитан Александр Школин, Герман Митяя, Илья Куприянов, Даниила Немцев и Алексей Полещенков — придумали решение, направленное на борьбу с монополиями на рынке.

По признанию капитана команды, хакатон МARKING HACK был непростым для них относительно поиска идеи: «Мы долго обсуждали, какую пользу и выгоду и каким образом можно извлечь из предоставленных данных маркировки». В итоге участники придумали продукт с широким функционалом, особенностями которого являются использование экономических метрик и анализ региональных данных.

В задаче, посвященной разработке сервисов для бизнеса, призовые места заняли команды Viju, «Лепрекон» и Bumblebee.

Viju, завоевавшая первое место и главный приз в 200 тысяч рублей, предложила оригинальное решение задачи — сервис электронного торгового представителя. Команда в составе Степана Иванова, Андрея Соловьева, Богдана Волика из московской компании «Информационно-аналитическая система» придумала и воплотила продукт для производителей, которые реализуют товары через традиционную розницу.

«Мы проанализировали существующие процессы в традиционной рознице и нашли применение данным системы маркировки ”Честный знак” в части отслеживания остатков на точках продаж», — так объяснил появление идеи капитан команды Степан Иванов. По его словам, разработанная система оптимизирует существующие процессы работы торгового представителя и тем самым экономит деньги за счет повышения его производительности и эффективности. «Уникальность решения заключается в применении методов машинного обучения и классического регрессионного анализа статистики реализации продуктов по торговым точкам», — пояснил Степан Иванов.

Разработку этой команды уже взяли на вооружение: Святослав Вильк, генеральный директор группы компаний «Холдинг Аква», во время подведения итогов хакатона предложил команде протестировать «электронного торгового представителя» в «полевых» условиях.

Второе место жюри присудило команде «Лепрекон». Просто, понятно, доступно — такое впечатление оставило решение команды у тех, кто наблюдал за финалом. Используя данные из системы маркировки «Честный знак», они создали сервис геоаналитики спроса для розничных продавцов, который поможет увеличить продажи ходовых позиций в конкретном городе или районе.

Как отметил капитан «Лепреконов» Александр Андрюшкин, сервис геоаналитики — недорогое, но технологичное решение для малого и среднего бизнеса. Идея сервиса быстро пришла капитану команды, так как он уже знал о данных, которые собирает система маркировки «Честный знак» о товарах. Он считает, эти данные открывают широкие возможности как айтишникам, так и бизнесу.

Третье место заняла команда Bumblebee из Санкт-Петербурга. Участники создали продукт для розничных продавцов — систему прайсинга и прогноза, с помощью которой можно прогнозировать спрос на определенный товар и подбирать оптимальную цену товара, при которой выручка будет максимальной.

По словам капитана команды Евгения Пахалюка, продукт решает проблемы оптимизации закупок и увеличивает выручку за счет выбора оптимальной цены, а еще созданная ими система может делать как краткосрочные, так и средне- и долгосрочные прогнозы, используя данные «Честного знака» и других систем.

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