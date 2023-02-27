«Честный Знак» запускает хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей — разработай продукт и поборись за приз

«Честный знак» — национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров — объявляет о старте приема заявок на онлайн-хакатон MARKING HACK. В ходе соревнования, которое пройдет 24-26 марта, командам предстоит создать новые продукты для бизнеса на основе данных системы о товарах.
Победители разделят призовой фонд в 900 тысяч рублей, а также получат возможность реализовать свой продукт.
Кто может участвовать
Принять участие в хакатоне могут:
- аналитики и Data Science-специалисты;
- разработчики;
- продакт-менеджеры и продуктовые команды;
- UX/UI-дизайнеры.
Подать заявку могут как отдельные участники, которых позже распределят по командам, так уже и сформированные команды от трех до пяти человек.
Что предстоит делать
Командам нужно решить одну из двух задач на выбор:
- Разработать продукт для эффективного управления товарными запасами, дистрибуцией и продажами бизнеса. Важно, чтобы разработка имела положительный экономический эффект для клиента.
- Разработать продукт для прогноза показателей производства или продаж. Точность прогнозирования должна составлять не менее 85%.
Эксперты будут оценивать и то, насколько предложенные решения несут пользу конечным потребителям, не только бизнесу — это один из важных критериев оценки.
На решение задач командам отводится 40 часов. Участники должны использовать массивы данных о товарах из системы маркировки «Честный знак». Подробнее с задачами можно ознакомиться на сайте.
Почему стоит участвовать
- Получить новый опыт. MARKING HACK — первый хакатон по созданию продуктов на основе данных из системы цифровой маркировки.
- Получить денежные призы:
- за первое место — 200 тысяч рублей;
- за второе место — 150 тысяч рублей;
- за третье место — 100 тысяч рублей.
Кроме того, победители в каждом треке смогут доработать и запустить свой продукт вместе с командой «Честный знак».
Чтобы принять участие в MARKING HACK, нужно подать заявку до 14 марта, 17 марта уже станут известны результаты отбора. Узнать больше о соревновании и следить за новостями можно на сайте или в телеграм-чате хакатона.
Фото на обложке: CHUTTERSNAP /
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28 февраля 2023