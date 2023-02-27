«Честный Знак» запускает хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей — разработай продукт и поборись за приз

Победители разделят призовой фонд в 900 тысяч рублей, а также получат возможность реализовать свой продукт.

«Честный знак» — национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров — объявляет о старте приема заявок на онлайн-хакатон MARKING HACK. В ходе соревнования, которое пройдет 24-26 марта, командам предстоит создать новые продукты для бизнеса на основе данных системы о товарах.

Кто может участвовать

Принять участие в хакатоне могут:

аналитики и Data Science-специалисты;

разработчики;

продакт-менеджеры и продуктовые команды;

UX/UI-дизайнеры.

Подать заявку могут как отдельные участники, которых позже распределят по командам, так уже и сформированные команды от трех до пяти человек.

Что предстоит делать

Командам нужно решить одну из двух задач на выбор:

Разработать продукт для эффективного управления товарными запасами, дистрибуцией и продажами бизнеса. Важно, чтобы разработка имела положительный экономический эффект для клиента. Разработать продукт для прогноза показателей производства или продаж. Точность прогнозирования должна составлять не менее 85%.

Эксперты будут оценивать и то, насколько предложенные решения несут пользу конечным потребителям, не только бизнесу — это один из важных критериев оценки.

На решение задач командам отводится 40 часов. Участники должны использовать массивы данных о товарах из системы маркировки «Честный знак». Подробнее с задачами можно ознакомиться на сайте.

Почему стоит участвовать

Получить новый опыт. MARKING HACK — первый хакатон по созданию продуктов на основе данных из системы цифровой маркировки. Получить денежные призы:

за первое место — 200 тысяч рублей;

за второе место — 150 тысяч рублей;

за третье место — 100 тысяч рублей.

Кроме того, победители в каждом треке смогут доработать и запустить свой продукт вместе с командой «Честный знак».

Чтобы принять участие в MARKING HACK, нужно подать заявку до 14 марта, 17 марта уже станут известны результаты отбора. Узнать больше о соревновании и следить за новостями можно на сайте или в телеграм-чате хакатона.

Фото на обложке: CHUTTERSNAP / Unsplash

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