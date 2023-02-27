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«Честный Знак» запускает хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей — разработай продукт и поборись за приз

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Честный знак» — национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров — объявляет о старте приема заявок на онлайн-хакатон MARKING HACK. В ходе соревнования, которое пройдет 24-26 марта, командам предстоит создать новые продукты для бизнеса на основе данных системы о товарах.

Победители разделят призовой фонд в 900 тысяч рублей, а также получат возможность реализовать свой продукт.

«Честный Знак» запускает хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей — разработай продукт и поборись за приз

Кто может участвовать

Принять участие в хакатоне могут:

  • аналитики и Data Science-специалисты;
  • разработчики;
  • продакт-менеджеры и продуктовые команды;
  • UX/UI-дизайнеры.

Подать заявку могут как отдельные участники, которых позже распределят по командам, так уже и сформированные команды от трех до пяти человек. 

Что предстоит делать

Командам нужно решить одну из двух задач на выбор:

  1. Разработать продукт для эффективного управления товарными запасами, дистрибуцией и продажами бизнеса. Важно, чтобы разработка имела положительный экономический эффект для клиента.
  2. Разработать продукт для прогноза показателей производства или продаж. Точность прогнозирования должна составлять не менее 85%. 

Эксперты будут оценивать и то, насколько предложенные решения несут пользу конечным потребителям, не только бизнесу — это один из важных критериев оценки.

На решение задач командам отводится 40 часов. Участники должны использовать массивы данных о товарах из системы маркировки «Честный знак». Подробнее с задачами можно ознакомиться на сайте.

Почему стоит участвовать

  1. Получить новый опыт. MARKING HACK — первый хакатон по созданию продуктов на основе данных из системы цифровой маркировки.
  2. Получить денежные призы:
  • за первое место — 200 тысяч рублей; 
  • за второе место — 150 тысяч рублей;  
  • за третье место — 100 тысяч рублей. 

Кроме того, победители в каждом треке смогут доработать и запустить свой продукт вместе с командой «Честный знак». 

Чтобы принять участие в MARKING HACK, нужно подать заявку до 14 марта, 17 марта уже станут известны результаты отбора. Узнать больше о соревновании и следить за новостями можно на сайте или в телеграм-чате хакатона.

Фото на обложке: CHUTTERSNAP / Unsplash

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