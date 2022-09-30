Российский бренд базовой одежды Martlet привлек $500 тысяч инвестиций

Российский бренд базовой женской одежды Martlet в июне 2022 года закрыл второй раунд инвестиций на $500 тыс. Оценка компании достигла $2 млн, сообщил RB.RU представитель компании.
Владельцы Martlet не раскрывают имени инвестора. Согласно данным базы «Контур.Фокус», летом 2022 года 4% в компании получил Максим Андрианов.
86,4% в ООО «Мартлет» принадлежит основателю Артему Семенову, 9,6% — инвестору предыдущего раунда, гендиректору креативного агентства Blacklight Ахмеду Ахмедову.
Бренд планирует направить привлеченные деньги на масштабирование бизнеса и рост в 2023 году в два раза. Martlet также планирует закрыть раунд на 30 млн рублей до конца текущего года.
Первые инвестиции компании в размере $300 тыс. были направлены на выход на маркетплейсы: Martlet запустился на Ozon и «Яндекс.Маркете». При этом в Martlet отмечают, что запуск на «Маркете» оказался «не очень удачным».
В настоящее время владельцы бренда подписали контракт с Lamoda. Также Martlet работает над выходом в офлайн: в начале октября начнутся продажи в магазинах сети аутлетов Offprice.
Фото на обложке: Unsplash
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