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Илон Маск создаст собственный магазин приложений в стиле Apple

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Глава Tesla и самый богатый человек в мире Илон Маск создает собственный магазин приложений, способный конкурировать с App Store и Google Play.

Илон Маск создаст собственный магазин приложений в стиле Apple

Владельцы автомобилей Tesla через магазин приложений Илона Маска будут загружать программы в свой бортовой компьютер. Предполагается, что приложения развлекут владельцев Tesla, пока автомобиль двигается на автопилоте. Об этом сообщил портал Gizchina.

Tesla активно работает над собственным магазином приложений. Инвестор Tesla Сойер Мерритт уже успел намекнуть, что магазин будет похож на App Store. Бизнесмен опубликовал в Twitter пост с ранней презентацией Apple от Стива Джобса, написав, что «нечто похожее на App Store появится для чего-то четырехколесного, название которого начинается на T».

Известно, что магазин приложений начнет работу раньше, чем выйдет электропикап Cybertruck, релиз которого появится не ранее 2023 года. Илон Маск заявлял, что 2022 год станет для компании годом «программного обеспечения». 

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Фото на обложке: Unsplash

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