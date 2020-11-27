Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать

Крупные производители долгое время вели себя крайне консервативно в отношении интеграции автомобиля в современную цифровую среду, не желая перестраивать свои сложные производственные процессы или отдавать это направление внешним игрокам. Но это не могло продолжаться бесконечно. В ближайшие годы отрасль ждут значительные перемены, локомотивом которых, похоже, станут IT-компании, которые смогут предложить наиболее успешную интеграцию своих продуктов для connected cars.

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Экономический кризис 2020 года буквально заставил бороться за выживание целый ряд отраслей глобальной экономики. Автомобильная индустрия в этом смысле не просто не исключение ― она одна из основных жертв весеннего локдауна, которую, к сожалению, обычно забывают перечислить в ряду с авиакомпаниями, отелями, самолетостроением и турфирмами. Коронавирус, остановив заводы, закрыв дилерские центры и разрушив цепочки поставок, как морской отлив из знаменитой остроты Уоррена Баффета, продемонстрировал все накопившиеся проблемы.

Искать что-то хорошее в этом сложно, особенно для российского авторынка, который только-только начал отходить от шока пятилетней давности. Но такова уж диалектика развития, что хорошее есть всегда. Перед лицом выживания консервативный авторынок стал крайне восприимчив к адаптации новых тенденций и ускорил процесс перехода к сервисной модели потребления. Для российских IT-компаний это хорошая новость.

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«Подключенный» автомобиль

Что такое connected car или, говоря по-русски, «подключенный автомобиль»? Если совсем просто, то это авто, взаимодействующее с внешней средой: своим владельцем, другими машинами, пешеходами, дорожными службами и т.д. Если проводить аналогию с телефонным рынком, то появление connected car — это нечто вроде перехода с «кнопочных» мобильных телефонов на смартфоны. Автомобиль превращается в платформу для сервисов, которые могут серьезно менять и настраивать его возможности для каждого пользователя. Как это может происходить, авторынок не без удивления наблюдал на примере Tesla, обновившей прошивки автомобилей, пока они «ночевали» в гаражах своих хозяев, которые, проснувшись, получили новые функции.

Пока мы только в начале пути. Еще нет устоявшихся стандартов, не появились глобальные гиганты вроде Android и iOS с их магазинами приложений, контролирующими рынок. Традиционные автопроизводители слишком большие и консервативные, чтобы самостоятельно обеспечить потребности развития в этой сфере. Их опыт в создании собственных штатных головных устройств (те самые экраны на панелях ваших авто) ― наглядное тому подтверждение.

Активный интерес Google и Apple к автомобильной индустрии лишь отчасти компенсирует это, позволяя нам использовать навигационные приложения, голосовые помощники и слушать музыку онлайн. Все это пока мало связано с системами самого авто.

Подключение систем автомобиля к интернету позволит в полной мере перейти к модели отношений производителя и пользователя, которая называется «функции по требованию». Это работает примерно как приложения в смартфоне, вычислительные возможности которого являются базой для выполнения ряда нужных конкретному пользователю задач. Мы сможем подключать дополнительные функции или настраивать существующие в удобном для нас режиме.

Уже сейчас можно удаленно контролировать состояние автомобиля, заводить его и отслеживать статистику использования. Но это лишь начало – каждый год автомобильные системы контроля и телеметрии собирают все больше данных и со временем дадут пользователю больше возможностей настраивать работу функций авто под себя. Для этого необходим переход на новые автомобильные платформы.

Экономический базис

Для производителей и продавцов автомобилей connected car – это дополнительные данные, которые помогают им существенно оптимизировать расходы на всех этапах обслуживания, по-новому внедрив концепцию жизненного цикла изделия – от производства до утилизации. По данным исследований, продолжая эффективно взаимодействовать с клиентом после продажи, автопроизводитель может получить на 20% больше прибыли. Информация в современном мире – это деньги. Здесь мы наблюдаем лишь частный случай этого правила.

Потенциальные прибыли подстегивают автопроизводителей активнее вливаться в наблюдаемое нами переизобретение автомобиля. Уже сейчас глобальный рынок connected car оценивается в почти $54 млрд и, по прогнозам, через пять лет подойдет к отметке в $166 млрд. Совокупный среднегодовой темп роста в этом направлении – более 25%. Конкуренция здесь будет буквально процветать, и победителем будет тот, кто сумеет лучше всех встроиться в новую модель взаимодействия с потребителем.

Рассмотрим этот процесс на примере автодилеров. Продажа запасных частей и сервис – небольшая часть их выручки. Но все меняется, если посмотреть в графу «чистая прибыль» – там эти позиции совокупно составляют уже порядка 70%. Иначе говоря, зарабатывают автодилеры не только и не столько на продаже новых авто, сколько на их обслуживании. Продажа – лишь начало взаимодействия с клиентом.

После окончания бума авторынка дилеры были вынуждены обратить внимание на потери прибыли из-за ухода клиентов после завершения гарантии. Дальнейшее снижение платежеспособного спроса привело к тому, что начали «уходить» даже гарантийные авто. Дилеры реагировали и проделали большую работу по возврату клиентов, но возможности традиционных методов, похоже, приближаются к исчерпанию. И это не только российская история – это мировая тенденция.

IT-решения дают автопроизводителям и дилерам мощный технический и маркетинговый инструментарий для увеличения прибыли. При этом отпадает необходимость заваливать клиента спамом из неактуальной информации и доставать его «холодными» звонками. Современные телематические системы позволяют удаленно понять, что происходит с авто (а в перспективе и провести диагностику онлайн). Дилер заранее знает, что сломалось, когда подходит время ТО, где удобнее всего клиенту его пройти, и может настраивать свои бизнес-процессы для максимального снижения издержек и повысить глубину планирования по мере аккумулирования данных.

В результате клиент получает именно то обслуживание, которое ему нужно, и именно там, где ему удобно, а обратная связь позволяет лучше понять его пожелания и интересы. Это и есть первый шаг в эволюции автомобилей в сторону «подключенности», которая после нынешнего кризиса будет становиться все более массовой.

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Российские реалии

В нашей стране хорошая база для роста, созданная во многом благодаря распространению технологий «ЭРА-ГЛОНАСС», сравнительно хорошему покрытию мобильной связью, распространению систем управления автопарком (fleet management) и привычки россиян к качественным цифровым сервисам — спасибо онлайн-банкингу, госуслугам и решениям в области онлайн-торговли, такси, доставки и т.д. По оценке аналитиков J’son & Partners Consulting, всего два года назад число подключенных автомобилей в нашей стране составляло около 7,1 млн единиц, а уже в 2022 году эта цифра более чем удвоится – до 16,5 млн.

При всех оговорках работает и господдержка в сфере развития цифровизации. Для нас это особенно важно с точки зрения совершенствования законодательства, подготовки кадров и привлечения инвестиций. Если хотя бы часть заявленных в профильном нацпроекте мер будет реализована, мы можем надеяться на довольно мощный кумулятивный эффект, который, безусловно, затронет и автоиндустрию.

Будущее индустрии

Ускорение, которое кризис придал процессу изменений в индустрии, мотивирует автопроизводителей искать готовые решения. Это работает в том числе и на российские компании, которые их могут предложить здесь и сейчас.

В ближайшее время автопроизводителям придется еще больше «прогибаться» под давлением Google и Apple. В России же есть своя качественная картография, свои навигационные сервисы, поиск и голосовые помощники, которые очень конкурентоспособны как минимум на русскоязычных рынках.

С другой стороны, мы видим, что, к примеру, в случае с технологиями «умного дома» мировые гранды далеко не всегда оказываются на высоте и во многом отказались от производства собственных устройств, довольствуясь включением существующих успешных компаний в свою экосистему. Участие в такой модели ― хорошая возможность занять свою нишу в области «железа».

Перечень потенциальных участников будущих автоцентричных экосистем выходит далеко за пределы современной автоиндустрии. Это финтех, умное страхование, автосервис, навигация, заправка (зарядка), доставка, каршеринг и даже сфера торговли и услуг в широком смысле, поскольку водитель ― это, как правило, весьма платежеспособный потребитель. Во всех этих направлениях в России есть сильные игроки, предлагающие хорошие технологические продукты, которые надо лишь адаптировать к «автомобильному» применению.

В практическом плане отечественным компаниям сейчас стоит сделать все, чтобы занять место в глобальных цепочках разработки, производства и сервиса, пройдя между Сциллой автопроизводителей и Харибдой мировых IT-гигантов. На формирующемся рынке это сделать намного проще. И тут стоит выделить несколько факторов, которые могут этому способствовать, если ими грамотно распорядиться:

У российского рынка есть ряд естественных защитных барьеров. Это язык, география и сформировавшийся набор пользовательских привычек, который несколько отличается от международных в силу существования сильных местных игроков. Этот фактор стоит использовать для создания локальных экосистем, которые смогут претендовать на равноправную интеграцию в глобальную индустрию.

Это язык, география и сформировавшийся набор пользовательских привычек, который несколько отличается от международных в силу существования сильных местных игроков. Этот фактор стоит использовать для создания локальных экосистем, которые смогут претендовать на равноправную интеграцию в глобальную индустрию. Большое значение будут иметь массовость и темп перехода на автомобильные платформы. Учитывая взаимосвязанность современных сервисов, их концентрация в автомобильных приложениях будет иметь кумулятивный эффект для развития всего русскоязычного сегмента.

Учитывая взаимосвязанность современных сервисов, их концентрация в автомобильных приложениях будет иметь кумулятивный эффект для развития всего русскоязычного сегмента. Для успеха в переходе на автомобильные платформы потребуется концентрация финансового и человеческого капитала. Все это есть у крупных российских IT-компаний, важно этим правильно распорядиться.

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