У Tesla не будет конкурентов в течение следующих 10 лет. И вот почему

Автомобильная компания Илона Маска отчиталась о пятом прибыльном квартале подряд. Показатели Tesla превзошли прогнозы аналитиков. Эксперт инвестиционного банка Jefferies Филипп Ушуа уверен, что Tesla будет лидировать на рынке электромобилей еще долгое время, несмотрия на инициативы традиционных автопроизводителей.

Tesla опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2020 года. Прибыль компании растет уже пять кварталов подряд. За отчетный период выросли все финансовые показатели компнии: выручка увеличилась на 39% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и достигла $8,7 млрд. Чистая прибыль выросли на 131% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $331 млн.

Отчасти росту прибыли Tesla способствовала продажа экологических квот другим автопроизводителям. Власти ряда американских штатов требуют от автомобильных компаний выпускать экологичный транспорт. За несоблюдение требований регуляторы могут оштрафовать компании, а экологические квоты защищают от штрафа. У Tesla нет углеродных выбросов, поэтому компания продает свои квоты другим автоконцернам.

Тем не менее до выхода отчетности некоторые аналитики высказывали опасения по поводу высокой оценки компании. С начала года стоимость акций Tesla подскочила на 400%, а рыночная капитализация компании составляет $393,8 млрд — это больше, чем у Toyota и Volkswagen.

Однако, по словам Филиппа Ушуа, несмотря на эти внушительные показатели многие автопроизводители все еще переходят «от создания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям», что требует значительных затрат. По мнению Ушуа, производители топливных автомобилей в ближайшие десять лет не будут конкурировать с Tesla на рынке электромобилей.

Традиционные автопроизводители активно конкурируют друг с другом, предлагая потребителям электрические альтернативы собственного производства.

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«Tesla — практически единственный производитель электромобилей, которому не придется конкурировать с другими по крайней мере в течение следующих 10 лет, — заявил Ушуа. — По этой причине оценка стоимости компании значительно превосходит других производителей автомобилей».

Ушуа добавил, что Tesla получит преимущество благодаря переосмыслению «возможностей уменьшения размера автомобиля». Он добавил, что эти инновации должны «привести не только к увеличению прибыли, но и к большей прибыльности компании в целом по сравнению с традиционными производителями автомобилей».

Tesla также подтвердила ранее заявленные планы: в 2020 году компания планирует доставить 500 тысяч автомобилей. По словам Ушуа, если фактические поставки Tesla не будут соответствовать заявленным, этот факт не будет иметь негативного влияния на компанию, так как «речь идет о долгосрочной перспективе».

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