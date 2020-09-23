К 2023 году Tesla выпустит бюджетный беспилотный автомобиль — он будет стоить $25 тысяч (примерно 1,9 млн рублей). Об этом во время ежегодной встречи с акционерами Battery Day заявил основатель компании Илон Маск. Слова Маска цитирует New York Post.

Илон Маск пообещал выпустить Tesla за $25 тысяч к 2023 году