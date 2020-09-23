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Илон Маск пообещал выпустить Tesla за $25 тысяч к 2023 году

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

К 2023 году Tesla выпустит бюджетный беспилотный автомобиль — он будет стоить $25 тысяч (примерно 1,9 млн рублей). Об этом во время ежегодной встречи с акционерами Battery Day заявил основатель компании Илон Маск. Слова Маска цитирует New York Post. 

Илон Маск пообещал выпустить Tesla за $25 тысяч к 2023 году

«Мы уверены, что через три года сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за $25 тысяч, который при этом будет полностью беспилотным», — сказал Маск. 

Новый автомобиль будет на $12 тысяч дешевле самой бюджетной модели Tesla к настоящему моменту — седана  Model 3 стоимостью $37 990 (около 2,9 млн рублей). Стоимость самой дорогой модели компании — Model X — начинается от $79 990 (примерно 6,1 млн рублей). 

Tesla Motors была основана в 2003 году, штаб-квартира компании находится в калифорнийском Пало-Альто. Tesla производит электромобили, а также разрабатывает батареи и электродвигатели для других автомобильных компаний, в том числе Toyota и Daimler.

Фото: canadianPhotographer56 / Shutterstock

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