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Илон Маск объявил охоту на ботов в Twitter

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Илон Маск заявил, что планирует провести собственное исследование, чтобы определить реальное количество фейковых, спам-аккаунтов и ботов среди пользователей соцсети Twitter.

Илон Маск объявил охоту на ботов в Twitter

Это решение напрямую связано с приостановкой покупки, пишет Business Insider: по словам магната, он не уверен, что публичная статистика компании верна и фейковых аккаунтов в сети менее 5%.

Он все еще собирается приобрести соцсеть, но считает необходимым самостоятельно оценить происходящее.

Для этого его команда сделает случайную выборку 100 аккаунтов из более 61 млн подписчиков платформы, чтобы определить, кто и как их ведет.

Это необходимо бизнесмену, чтобы оценить перспективы монетизации платформы за счет ежедневных активных пользователей.

«Я приглашаю и других повторить тот же процесс и посмотреть, что они обнаружат», — добавил Маск.

После появления под твитом множества неоднозначных комментариев, он продлил тред фразой «Боты злятся на то, что их считают» и сопроводил ее смеющимся до слез смайликом.

На фоне сообщений о приостановке сделки акции Twitter упали в цене почти на 20%, но после уточнения, что миллиардер все еще намерен купить соцсеть, они вновь скорректировали курс. И все же это было минус 9,6% до $40,71 за шутку на торгах в пятницу.

При этом Reuters пишет, что в Twitter разачарованы заявлением Маска и считают, что предоставленная отчетность должна быть поводом лучше разобраться в бизнес-процессах компании, а не намекать на возобновление переговоров после подписания бумаг.

Когда пользователь Twitter спросил, думал ли Маск о числе ботов в соцсети, прежде чем согласиться на сделку, генеральный директор Tesla и SpaceX сказал, что он «полагался на точность публичных заявок Twitter».

Фото на обложке: Andrea De Santis / Unsplash

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