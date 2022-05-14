Илон Маск объявил охоту на ботов в Twitter

Илон Маск заявил, что планирует провести собственное исследование, чтобы определить реальное количество фейковых, спам-аккаунтов и ботов среди пользователей соцсети Twitter.
Это решение напрямую связано с приостановкой покупки, пишет Business Insider: по словам магната, он не уверен, что публичная статистика компании верна и фейковых аккаунтов в сети менее 5%.
Он все еще собирается приобрести соцсеть, но считает необходимым самостоятельно оценить происходящее.
Для этого его команда сделает случайную выборку 100 аккаунтов из более 61 млн подписчиков платформы, чтобы определить, кто и как их ведет.
Это необходимо бизнесмену, чтобы оценить перспективы монетизации платформы за счет ежедневных активных пользователей.
«Я приглашаю и других повторить тот же процесс и посмотреть, что они обнаружат», — добавил Маск.
После появления под твитом множества неоднозначных комментариев, он продлил тред фразой «Боты злятся на то, что их считают» и сопроводил ее смеющимся до слез смайликом.
На фоне сообщений о приостановке сделки акции Twitter упали в цене почти на 20%, но после уточнения, что миллиардер все еще намерен купить соцсеть, они вновь скорректировали курс. И все же это было минус 9,6% до $40,71 за шутку на торгах в пятницу.
При этом Reuters пишет, что в Twitter разачарованы заявлением Маска и считают, что предоставленная отчетность должна быть поводом лучше разобраться в бизнес-процессах компании, а не намекать на возобновление переговоров после подписания бумаг.
Когда пользователь Twitter спросил, думал ли Маск о числе ботов в соцсети, прежде чем согласиться на сделку, генеральный директор Tesla и SpaceX сказал, что он «полагался на точность публичных заявок Twitter».
Фото на обложке: Andrea De Santis / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Длительное падение биржевых индексов, эффект параллельного импорта: главное для бизнеса 14 мая
- 2 Топ-5 сервисов для приёма онлайн-платежей в России в 2022 году
- 3 Какой может стать альтернативная модель для финансирования неформатных отраслей?
- 4 За какими финансовыми метриками следить в кризис — инструкция
- 5 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2022
15 мая 2022
15 мая 2022