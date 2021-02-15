Маск: монеты Dogecoin пора продать

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обратился к держателям Dogecoin с призывом продать большую часть своих сбережений в этой криптовалюте.

«Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, это получит мою полную поддержку. Слишком большая концентрация — единственная реальная проблема, как я думаю», — написал миллиардер в Twitter.

Ранее Илон Маск еще одним своим твитом с надписью «Doge» буквально разгонал стоимость малоизвестной низколиквидной Dogecoin. Цена на криптовалюту, названную в честь интернет-мема Doge, взлетела на 76%.

И это не единственный случай, когда действия Маска влияют на сбережения реальных людей. Так, из-за его выступления в Clubhouse акции Clubhouse Media Group выросли больше чем на 100%. На прошлой неделе биткоин пошел в рост после вложений компании Tesla $1,5 млрд в криптовалюту.

Фото: Ruslan Grumble / Shutterstock