Маск: монеты Dogecoin пора продать

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обратился к держателям Dogecoin с призывом продать большую часть своих сбережений в этой криптовалюте.
«Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, это получит мою полную поддержку. Слишком большая концентрация — единственная реальная проблема, как я думаю», — написал миллиардер в Twitter.
If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.— Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021
Ранее Илон Маск еще одним своим твитом с надписью «Doge» буквально разгонал стоимость малоизвестной низколиквидной Dogecoin. Цена на криптовалюту, названную в честь интернет-мема Doge, взлетела на 76%.
И это не единственный случай, когда действия Маска влияют на сбережения реальных людей. Так, из-за его выступления в Clubhouse акции Clubhouse Media Group выросли больше чем на 100%. На прошлой неделе биткоин пошел в рост после вложений компании Tesla $1,5 млрд в криптовалюту.
Фото: Ruslan Grumble / Shutterstock
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