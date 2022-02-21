Master Delivery привлекла $6 млн на развитие доставки за рубежом

Компания Master Delivery (развивает в России сервис курьерской доставки под брендом «Прямиком») привлекла $6 млн инвестиций. Об этом RB.RU сообщили в компании.

Среди инвесторов — YUM! Brands (KFC, Taco Bell, Pizza Hut), предприниматель Алексей Романов, основатель финтех-проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс, экс-глава «Связного» Денис Людковский, ресторатор и совладелец медиа-агентства MGCom Дмитрий Горелик, топ-менеджер «Альфа-Банка» Майкл Тач, гендиректор Master Delivery Игорь Шиянов и венчурное подразделение Boston Consulting Group.

Деньги направят на развитие на зарубежных рынках и дальнейшее масштабирование в России. Компания планирует укрепиться на рынках пяти стран Европы: в Германии, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, а также начать экспансию в США.

По данным на 21 декабря 2021 года доли в компании, согласно данным ЕГРЮЛ, распределены следующим образом:

ООО «Ям Ресторантс Раша» — 28,79%;

Алексей Романов — 27,97%;

ООО «Миг» — 27,91%;

подразделение Boston Consulting Group — 5,38%;

Дмитрий Горелик — 4,94%;

Майкл Тач — 1,74%;

Денис Людковский — 1,51%;

ООО «Национальная служба доставки» — 0,99%;

Игорь Шиянов — 0,76%.

Стартап предоставляет продавцам услугу доставки «под ключ», специализируется на разработке программного обеспечения, а доставочные операции передает своим франчайзи.

Для последних Master Delivery развивает набор инструментов, которые позволяют лучше управлять бизнесом, среди них — управление сменами курьеров, мониторинг их работы, система найма и онбординга и другое.

«Начав с 1 тысячи в январе 2021 года, мы вышли на 700+ тысяч обработанных заказов в декабре того же года. При этом вся франшизная сеть Master Delivery вышла на уровень чуть менее 4 млн заказов в декабре 2021 года, объединив 17 тысяч курьеров», — сообщил гендиректор Master Delivery Игорь Шиянов.

По итогам 2021 года товарооборот платформы Master Delivery достиг 4,9 млрд рублей. За первый год работы компания расширила сеть присутствия до более чем 130 городов в России и за рубежом и выполнила 3 млн заказов. Среднемесячный темп роста составил 86%. Франшизная сеть Master Delivery представлена в 14 странах.

Компания была основана в 2020 году. Инвесторами проекта выступили ООО «Ям Ресторантс Раша» (управляет брендом KFC) и BCG Digital Ventures. Сервис «последней мили» «Прямиком», который развивает стартап, работает с ресторанами, онлайн и офлайн-магазинами и маркетплейсами.

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Фото на обложке: Master Delivery