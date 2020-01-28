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Mastercard вслед за Visa решила запустить сервис безналичных чаевых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Международная платежная система Mastercard работает над запуском в России платформы для приема безналичных чаевых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в банковской сфере.

Mastercard вслед за Visa решила запустить сервис безналичных чаевых

По информации двух из них, Mastercard ведет с банками переговоры о присоединении к проекту и обсуждает технические детали построения платформы.

Похожую платформу летом 2019 года запустила платежная система Visa. Она разработана совместно с «Русским стандартом», и другие банки в ней не участвуют.

Mastercard создает сервис самостоятельно, поэтому к нему смогут присоединиться все желающие банки, сообщил один из источников издания, уточнив, что платформу планируется запустить до конца 2020 года.

Способ оставления чаевых может быть похож на тот, который реализован у Visa: официант вводит на POS-терминале нужную сумму, а посетитель кафе просто прикладывает к нему карту для списания денег.

«Мы исследуем возможности реализации в России сервиса безналичной оплаты чаевых, чтобы держателям карт было так же быстро и удобно оставить вознаграждение, как и оплатить покупку», — сообщил РБК представитель Mastercard.

Фото: Unsplash

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