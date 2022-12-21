Матвиенко призвала ограничить «удаленку» из-за границы для сотрудников ряда компаний

В России нет необходимости формировать список профессий, по которым нерезиденты не смогут работать дистанционно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, ограничения следует вводить лишь для компаний, имеющих доступ к персональным данным.

Ранее в Государственной думе предложили запретить нерезидентам заключать трудовые договоры по нескольким специальностям. Соответствующий законопроект представила фракция «Единая Россия».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что саму инициативу единороссов она поддерживает, однако склоняется к более «аккуратному» подходу в этом вопросе.

«Полагаю, что не нужно делать список неких профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удаленке. Правильнее сделать некий реестр компаний, организаций, должностей, которые имеют доступ к персональным данным, имеют доступ к данным, которые могут влиять на информационную и коммерческую безопасность и т. д.», — поделилась спикер своим взглядом на ситуацию, ее цитирует агентство ТАСС.

Она также указала на важность поддержки IT-индустрии, на которую подобные запреты, по мнению Матвиенко, не окажут позитивного влияния.

Мера по ограничению удаленной работы не направлена дискриминацию тех или иных сотрудников, заявила спикер.

«Конечно, избыток информации, что вот сейчас таким образом власть хочет наказать тех, кто уехал, покинул Россию в такой сложный, ответственный период. Идея такого закона не про это, это точно. Речь не идет ни о какой дискриминации, ни о каких нарушениях прав и свобод человека», — заверила Матвиенко.

В начале месяца член Совета федерации Андрей Клишас анонсировал законопроект об ограничении удаленной работы. Тогда парламентарий осудил уехавших из страны после объявления частичной мобилизации россиян и призвал сделать их пребывание за рубежом «менее комфортным».

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