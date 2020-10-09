Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подписала соглашения, касающиеся открытия первых ресторанов на Дальнем Востоке — во Владивостоке и в Хабаровске. Об этом говорится в сообщении компании.

«Макдоналдс» вложит около 500 млн рублей в развитие бизнеса на Дальнем Востоке