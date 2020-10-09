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«Макдоналдс» вложит около 500 млн рублей в развитие бизнеса на Дальнем Востоке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подписала соглашения, касающиеся открытия первых ресторанов на Дальнем Востоке — во Владивостоке и в Хабаровске. Об этом говорится в сообщении компании.

«Макдоналдс» вложит около 500 млн рублей в развитие бизнеса на Дальнем Востоке

До конца 2020 года компания инвестирует в развитие на Дальнем Востоке около 500 млн рублей.

На первом этапе «Макдоналдс» создаст в регионе более 300 новых рабочих мест.

Сейчас 99% продукции сети производится в России, поставками занимаются 160 местных поставщиков. Поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков – одно из ключевых направлений работы и развития компании в Дальневосточном регионе.

О планах открыть рестораны в Дальневосточном регионе компания сообщила в прошлом году. В сентябре 2020 года сеть рассказала, что первые предприятия появятся во Владивостоке и Хабаровске в начале зимы, набор сотрудников уже открыт.

Фото: Unsplash

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