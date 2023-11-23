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В Казахстане бывшие рестораны McDonald's заработали под брендом I'M

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Казахстане открылись бывшие рестораны McDonald's под брендом I'M. По всей республике сейчас работют 24 ресторана. Об этом сообщила компания Food Solutions KZ.

В Казахстане бывшие рестораны McDonald's заработали под брендом I'M

В ноябре 2022 года все 24 ресторана McDonald’s в Казахстане приостановили свою работу. Bloomberg писал, американская сеть запретила своим франчайзи закупать мясо для котлет в России на фоне санкций. В январе товарный знак в Казахстане зарегистрировала российская «Вкусно — и точка».

В августе 2023 года Food Solutions KZ, управляющая ресторанами бывшего McDonald′s, провела акцию благодарности своим сотрудникам. В августе вывески заведений заменяли с «Біз ашықпыз/Мы открыты» на реальные имена работников: «Мен Араймын», «Мен Аружанмын», «Мен Даниярмын», «Мен Юлиямын» и другие.

Фото на обложке: скриншот / Food Solution KZ

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