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В Москве появился первый McDonald's в отделении Сбербанка

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Об этом Rusbase рассказали в Сбербанке и Delivery Club.

В Москве появился первый McDonald's в отделении Сбербанка

В отделении есть зона «МакКафе», рядом закреплен планшет, с помощью которого клиент может сделать заказ из стандартного меню McDonald's. Доставку можно заказать не только в отделение Сбербанка, но и на другой адрес. В самом отделении еду не готовят. 

 

Фото: пресс-служба Delivery Club

Доставкой занимается Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group.

В перспективе партнеры планирует открыть предприятия McDonald's, объединенные с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания. Стороны рассматривают и другие варианты сотрудничества, говорится в сообщении.

О планах открыть совместные точки обслуживания стороны рассказали в начале июня. Так Сбербанк надеется привлечь в свои отделения больше клиентов. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин ранее сообщал «Ведомостям», что поток клиентов в сеть отделений банка падает: по прогнозам, в течение 3–5 лет он может упасть на 30%, это общая тенденция для всех банков в мире. 

Фото: Unsplash

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