В Москве появился первый McDonald's в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Об этом Rusbase рассказали в Сбербанке и Delivery Club.
В отделении есть зона «МакКафе», рядом закреплен планшет, с помощью которого клиент может сделать заказ из стандартного меню McDonald's. Доставку можно заказать не только в отделение Сбербанка, но и на другой адрес. В самом отделении еду не готовят.
Фото: пресс-служба Delivery Club
Доставкой занимается Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group.
В перспективе партнеры планирует открыть предприятия McDonald's, объединенные с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания. Стороны рассматривают и другие варианты сотрудничества, говорится в сообщении.
О планах открыть совместные точки обслуживания стороны рассказали в начале июня. Так Сбербанк надеется привлечь в свои отделения больше клиентов. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин ранее сообщал «Ведомостям», что поток клиентов в сеть отделений банка падает: по прогнозам, в течение 3–5 лет он может упасть на 30%, это общая тенденция для всех банков в мире.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter