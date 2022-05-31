McKinsey в России станет инвестфондом

Консалтинговая компания McKinsey в России сменит бизнес-модель и откажется от существующего бренда к осени. При этом предприятие останется на российском рынке и будет оказывать не только консультативные услуги, но и станет инвестиционным фондом.
По соглашению с глобальной фирмой российская компания поменяет бренд к осени, при этом она остается работать в России, пишет Forbes со ссылкой на бывшего управляющего партнера McKinsey CIS Якова Сергиенко.
В компании осталось более 100 сотрудников — остальные переехали, в основном в США и Европу. До начала кризиса в McKinsey в России работали 760 человек.
Сергиенко добавил, что с рынка ушли конкуренты McKinsey — Bain и BCG — и компания планирует объединить оставшихся в России консультантов и увеличить штат до 200–300 консультантов в течение двух-трех лет. Среди наиболее важных отраслей, требующих в настоящее время особого внимания, Сергиенко называет сельское хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение, логистику, металлургию, машиностроение и микроэлектронику.
Также McKinsey сменит бизнес-модель. Если раньше компания действовала только как консультант, предоставляя клиентам консалтинговые услуги, то теперь предприятие будет взаимодействовать в том числе как соинвестор и партнер, предлагая решение сложных задач под ключ.
«В ряде проектов мы хотим выступать как управляющий партнер, предоставляющий услуги по профессиональному управлению активами в интересах инвесторов», — сообщил Сергиенко.
В середине мая стало известно, что международная McKinsey & Company продала дочернюю компанию «Мак-Кинзи и компания Сиайэс» в России своим локальным партнерам. Сумма сделки не раскрывалась. По ее условиям российские владельцы обязаны сменить название бренда, самое позднее — в августе.
McKinsey не может продолжать сотрудничество с российским представительством из-за прямых санкционных запретов.
С российскими партнерскими компаниями прекратили отношения и сети «большой четверки» — PwC, KPMG, EY, Deloitte. Компании вышли из состава своих международных сетей, провели ребрендинг и продолжили работу самостоятельно. Deloitte теперь называется «Деловые решения и технологии», а PwC — «Технологии доверия».
Фото на обложке: Unsplash
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