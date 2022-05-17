McKinsey & Company продала бизнес в России местным партнерам

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company продала дочернюю компанию «Мак-Кинзи и компания Сиайэс» в России своим локальным партнерам. Сумма сделки не раскрывается.

По данным ЕГРЮЛ, 13 мая владельцами ООО «Мак-Кинзи и компания Сиайэс» стали российские партнеры McKinsey — гендиректор Яков Сергиенко (33%), по 16,75% у Сергея Заборова, Елены Кузнецовой, Тиграна Саакяна и Виктора Суркова.

После начала военной спецоперации на Украине офис глобальной McKinsey & Company сообщил о том, что приостановит деятельность после исполнения своих обязательств в России.

McKinsey не может продолжать сотрудничество с российским представительством из-за прямых санкционных запретов, однако головной офис передал локальным партнерам по итогам сделки всех клиентов и необходимые материалы, сообщил газете «Коммерсантъ» Яков Сергиенко.

Российские владельцы, по его словам, обязаны сменить название бренда, самое позднее — в августе.

В следующие два года новая компания планирует нарастить долю на рынке, расширив штат до более 200 человек. При этом опрошенные газетой эксперты полагают, что она потеряет часть клиентов из-за ребрендинга.

McKinsey & Company вышла на рынок России 30 лет назад, консультанты компании специализировались на задачах стратегического управления.

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