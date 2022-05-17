Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

McKinsey & Company продала бизнес в России местным партнерам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company продала дочернюю компанию «Мак-Кинзи и компания Сиайэс» в России своим локальным партнерам. Сумма сделки не раскрывается.

McKinsey & Company продала бизнес в России местным партнерам

По данным ЕГРЮЛ, 13 мая владельцами ООО «Мак-Кинзи и компания Сиайэс» стали российские партнеры McKinsey — гендиректор Яков Сергиенко (33%), по 16,75% у Сергея Заборова, Елены Кузнецовой, Тиграна Саакяна и Виктора Суркова.

После начала военной спецоперации на Украине офис глобальной McKinsey & Company сообщил о том, что приостановит деятельность после исполнения своих обязательств в России.

McKinsey не может продолжать сотрудничество с российским представительством из-за прямых санкционных запретов, однако головной офис передал локальным партнерам по итогам сделки всех клиентов и необходимые материалы, сообщил газете «Коммерсантъ» Яков Сергиенко.

Российские владельцы, по его словам, обязаны сменить название бренда, самое позднее — в августе.

В следующие два года новая компания планирует нарастить долю на рынке, расширив штат до более 200 человек. При этом опрошенные газетой эксперты полагают, что она потеряет часть клиентов из-за ребрендинга.

McKinsey & Company вышла на рынок России 30 лет назад, консультанты компании специализировались на задачах стратегического управления.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Такси и каршеринг на «Москвиче», повышен порог переводов за рубеж: главные новости для бизнеса 17 мая
  2. 2 Центральный банк в пять раз повысил лимит денежных переводов за рубеж
  3. 3 «АвтоВАЗ» будет выпускать Renault Duster под брендом Lada
  4. 4 Gett прекратит работу в России с 31 мая
  5. 5 В России упростили правила сертификации автомобилей
МИК
Интерактивная карта мер поддержки бизнеса
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 мая 2022

The Sandbox Hackhathon

19 мая 2022

«Поддержка будет»

19 мая 2022

AgTechInventum

Все ВОЗМОЖНОСТИ