Владелец клиник «Мать и дитя» перерегистрировался с Кипра в Россию

Владелец клиник «Мать и дитя» завершил процесс перерегистрации с Кипра в Россию. MD Medical Group получила регистрацию в САР в Калининградской области как МКПАО МД «Медикал Груп Инвестментс».

MD Medical Group получила регистрацию в специальном административном районе в Калининградской области как МКПАО МД «Медикал Груп Инвестментс». О завершении процесса редомициляции с Кипра в Россию сообщила пресс-служба компании.

Акционеры владельца сети клиник «Мать и дитя» утвердили редомициляцию в феврале 2024 года. В мае Мосбиржа приостановила торги акциями компании в связи с запуском процесса перерегистрации.

ГДР-акции MD Medical Group заменят на акции новой головной компании по завершении регистрации в реестре ценных бумаг. Процесс автоматической конвертации расписок может занять до 15 дней. По окончании всех процессов торги акциями «Мать и дитя» возобновятся на Мосбирже.

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