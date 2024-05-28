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Владелец клиник «Мать и дитя» перерегистрировался с Кипра в Россию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владелец клиник «Мать и дитя» завершил процесс перерегистрации с Кипра в Россию. MD Medical Group получила регистрацию в САР в Калининградской области как МКПАО МД «Медикал Груп Инвестментс».

Владелец клиник «Мать и дитя» перерегистрировался с Кипра в Россию

MD Medical Group получила регистрацию в специальном административном районе в Калининградской области как МКПАО МД «Медикал Груп Инвестментс». О завершении процесса редомициляции с Кипра в Россию сообщила пресс-служба компании.

Акционеры владельца сети клиник «Мать и дитя» утвердили редомициляцию в феврале 2024 года. В мае Мосбиржа приостановила торги акциями компании в связи с запуском процесса перерегистрации.  

ГДР-акции MD Medical Group заменят на акции новой головной компании по завершении регистрации в реестре ценных бумаг. Процесс автоматической конвертации расписок может занять до 15 дней. По окончании всех процессов торги акциями «Мать и дитя» возобновятся на Мосбирже. 

Фото на обложке: Only background / Shutterstock

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