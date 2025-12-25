ON Медиа тестирует ИИ-сервис с рекомендациями досуга

ON Медиа (ранее — МТС Медиа) начал тестирование рекомендательного медиасервиса для планирования онлайн- и офлайн-досуга. Проект на базе ИИ может формировать персональные сценарии отдыха с учётом интересов пользователей. На первом этапе доступна функция «Lifestyle 2.0. Новогодний» — для навигации по контенту и шопингу в период новогодних праздников.

Концепция zero-search: ИИ-алгоритмы заменяют ручной поиск

Рекомендательный медиасервис сможет подбирать фильмы, сериалы, музыку, книги и мероприятия на основе пользовательских предпочтений. Для этого система будет анализировать всё взаимодействие абонента с контентом в рамках экосистемы.

В 2026 году ON Медиа, входящий в цифровую экосистему Erion (ранее — экосистема МТС), планирует полноценный запуск сервиса для абонентов МТС. Платформа должна помочь пользователям ориентироваться в большом объёме развлечений и выбирать наиболее подходящие варианты.

По словам руководителя кросс-сервисной синергии ON Медиа Вячеслава Карнаушевского, в основе проекта лежит концепция zero-search: она должна упростить доступ к релевантному досугу для абонентов и одновременно усилить кросс-сервисное взаимодействие с продуктами экосистемы.

Рекомендации обновляются раз в сутки

Рекомендательная система будет построена на большой языковой модели Cotype разработки MWS AI. По данным компании, модель входит в топ-3 российских ИИ-решений по итогам бенчмарка Альянса ИИ за 2025 год.

Как сообщили в пресс-службе, ИИ, проанализировав поведение пользователя, будет выявлять устойчивые паттерны и формировать предполагаемый контекст намерений при планировании досуга. Рекомендации будут обновляться автоматически раз в сутки, а в перспективе перейдут к режиму реального времени.

Тестирование началось с новогоднего сценария

Первым кейсом стал запуск функции «Lifestyle 2.0. Новогодний», которая предлагает сценарии отдыха на предновогодний период и выходные дни до 11 января. Проект объединяет сервисы холдинга ON Медиа — «КИОН», «КИОН Музыка», «КИОН Строки» и Ticketland — в единое пространство, где можно выбрать досуг по своим интересама и желаниям.

Так, в рекомендациях «КИОН» представлены подборки фильмов и сериалов, а в музыкальном сервисе «КИОН Музыка» в сценарии досуга интегрированы тематические плейлисты. Для любителей чтения в досуг включён каталог «КИОН Строки» с электронными и аудиокнигами, подкастами и детским контентом.

Контекст

4 декабря 2025 года МТС Медиа начал работу под новым брендом ON Медиа. Все основные активы компании перешли на обновлённые названия, при этом их функциональность и контентное наполнение для пользователей сохранились.

В частности, онлайн-кинотеатр KION был переименован в «КИОН», стриминговый сервис МТС Музыка стал «КИОН Музыкой», а книжный сервис Строки — «КИОН Строками». Продюсерские и музыкальные подразделения также сменили бренды: KIONFILM получил название «ON Студия», МТС Лейбл — «ON Лейбл», а направление офлайн-мероприятий было выделено в подразделение «ON Шоу».