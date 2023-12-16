И. о. президента компании «Медси» стал бывший финдиректор «Пятерочки» Андрей Соколов

Совет директоров ГК «Медси» сообщил о кадровых изменениях в компании: на смену Елене Брусиловой, возглавлявшей сеть клиник в течение 9 последних лет, в качестве исполняющего обязанности президента пришел бывший финансовый директор сети магазинов «Пятерочка» (X5 Group) и топ-менеджер «ТНК-BP» Андрей Соколов.

«Елена Анатольевна остаётся в составе Совета директоров ГК "Медси"», — сообщают на сайте сети клиник и уточняют, что бывший руководитель уходит «на новый проект» («Я получила интересное предложение о продолжении своей карьеры и решила попробовать свои силы в новой сфере»).

Андрей Соколов на новой должности «сосредоточится на дальнейшем развитии сети клиник на территории России и новых рынках стран СНГ». Как уточняет Sostav.ru, «Медси» ранее зарегистрировала два международных бренда — Medsi International Healthcare и «Medsi Медицина компетенций» — для оказания медуслуг на рынках Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Сербии, ОАЭ и др.

Одна из лидирующих в РФ сетей медклиник, показывающая высокие результаты по доле в общем приросте выручки и регулярно занимающая первые места в авторитетных отраслевых рейтингах Forbes, Vademecum, РБК и др., за время руководства Брусиловой открыла 111 новых клиник в стране и нарастила команду до 15 тыс. человек, среди которых — свыше 5 тыс. только врачей.

За годы работы в «Медси» Брусилова поспособствовала запуску цифровой телемедицинской платформы SmartMed и собственной лабораторно-диагностической сети SmartLab, созданию франчайзинговой программы и развитию многих других проектов.

«Я благодарна всей большой команде "Медси" <…> за реализацию идей в части внедрения уникальных медицинских компетенций, новых услуг и направлений здравоохранения, телемедицины, инноваций, передовых методов и технологий лечения. <…> Я уверена, что компания продолжит свое активное развитие и в регионах России, и за ее пределами в странах СНГ, сохранит статус лидера», — говорит она.

Сегодня площадь медицинских активов «Медси» насчитывает свыше 300 тыс. кв. м, в сети действует 145 медицинских центров в столице и 15 регионах, которые посещают более 1,5 млн пациентов.

Сеть клиник была одной из первых, кто в сфере медицины обратился к возможностям работы с ИИ («Третье мнение»). А в 2020-2022 гг. «Медси» активно работала со стартапами в медтех-сфере, запустив собственный акселератор и инвестируя в перспективные проекты.

Фото на обложке: ГК "Медси"