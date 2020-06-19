«Медси» стала совладельцем разработчика ИИ для здравоохранения «Третье мнение»

Сеть частных медицинских клиник «Медси» (принадлежит АФК «Система») стала совладельцем 12,5% в разработчике искусственного интеллекта для здравоохранения «Платформа Третье мнение» (ПТМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Продукты компании позволяют повысить эффективность мониторинга за течением болезни пациентов с COVID-19, а в перспективе могут позволить «Медси» сократить затраты на персонал, считают в сети клиник.

ООО «Платформа Третье мнение» было зарегистрировано в 2017 году и принадлежит Анне Мещеряковой (79,2%) и Вадиму Конушину (20%). Еще 0,80% у Сергея Качковского.

В 2019 году стартап привлек 5 млн рублей инвестиций от Сбербанка. Продавца доли и другие подробности сделки в «Медси» не раскрывают.

В «Медси» отмечают, что продукты ПТМ уже тестируются более чем в 20 медучреждениях России. В частности, сервис мониторинга за течением болезни пациентов с COVID-19 используется в самой «Медси».

Президент группы Елена Брусилова сообщила газете, что сеть стала первой медицинской компанией в стране, начавшей внедрять в практику сервисы с искусственным интеллектом.

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