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«Медси» стала совладельцем разработчика ИИ для здравоохранения «Третье мнение»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть частных медицинских клиник «Медси» (принадлежит АФК «Система») стала совладельцем 12,5% в разработчике искусственного интеллекта для здравоохранения «Платформа Третье мнение» (ПТМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Медси» стала совладельцем разработчика ИИ для здравоохранения «Третье мнение»

Продукты компании позволяют повысить эффективность мониторинга за течением болезни пациентов с COVID-19, а в перспективе могут позволить «Медси» сократить затраты на персонал, считают в сети клиник.

ООО «Платформа Третье мнение» было зарегистрировано в 2017 году и принадлежит Анне Мещеряковой (79,2%) и Вадиму Конушину (20%). Еще 0,80% у Сергея Качковского.

В 2019 году стартап привлек 5 млн рублей инвестиций от Сбербанка. Продавца доли и другие подробности сделки в «Медси» не раскрывают.

В «Медси» отмечают, что продукты ПТМ уже тестируются более чем в 20 медучреждениях России. В частности, сервис мониторинга за течением болезни пациентов с COVID-19 используется в самой «Медси».

Президент группы Елена Брусилова сообщила газете, что сеть стала первой медицинской компанией в стране, начавшей внедрять в практику сервисы с искусственным интеллектом. 

Фото: Unsplash

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