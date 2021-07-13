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Международный медицинский маркетплейс Medzona станет резидентом «Сколково»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Международный медицинский маркетплейс Medzona станет резидентом «Сколково». Резидентство компании предложили по итогам ее участия в программе по привлечению зарубежных стартапов Skolkovo Softlanding Program. Medzona позволяет купить, продать или взять в аренду медицинское оборудование и комплектующие.

Международный медицинский маркетплейс Medzona станет резидентом «Сколково»

E-commerce платформа Medzona работает в форматах B2B и B2C и предназначена для профессионалов медицинской отрасли, о чем говорит всплывающее окно при посещении сайта. На маркетплейсе можно купить, продать или взять в аренду или лизинг медицинское оборудование и комплектующие. Medzona также работает с расходными медицинскими материалами.

Кроме того, сервис позволяет находить партнеров – если нужного товара нет, можно разместить запрос для поставщиков из разных стран. Размещение на площадке бесплатное, сказано в пресс-релизе компании. Там добавили, что с Medzona подписал соглашение о сотрудничестве московский партнерский офис HEPA Moscow, который помогает венгерским компаниям выходить на российский рынок.

«Сначала мы приняли участие в Startup Village 2021, после – в Skolkovo Softlanding Program, а теперь станем резидентами инновационного центра “Сколково”. Это большой шаг – еще одно признание нашей площадки и подтверждение ее эффективности и уникальности. Мы уже готовим необходимые документы для получения резидентства», – отметил руководитель проекта Medzona Денис Дородных.

В платформу встроен автоматический перевод на шесть языков, для расчета доступны шесть валют с ежедневным пересчетом курсов. Кроме того, Medzona не выступает посредником в вопросах финансов – все взаимоотношения проводятся напрямую, уточнили в компании.

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Фото: Shutterstock.com

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