«Мегафон» сократил долю в онлайн-кинотеатре Start до 45%

Оператор «Мегафон» сократил долю в онлайн-кинотеатре Start c 50% до 45%, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Как пишет издание, сделку провели на фоне внесение оператора в санкционный список ЕС.

В операторе также подтвердили, что продали 5% в онлайн-кинотеатре основателям компании. В компании отметили, что перераспределение «максимально отражает взаимоотношения с этим активом». «Мегафон» никогда не участвовали в операционном управлении Start, поскольку онлайн-кинотеатр не является профильным бизнесом компании, сообщили изданию.

Изначально еще в 2020 году оператор купил в ООО «Диджитал Медиа Холдинг», головной структуре Start, 33,8%. Тогда «Мегафон» планировал вложить в развитие сервиса 5 млрд рублей в течение трех лет. Само ООО на тот момент на 74% принадлежало одноименной киностудии. Эффективная доля оператора после этой сделки составила по 25%, фактическим владельцем стала «дочка» оператора АО «Мегалабс».

В начале 2021 года оператор нарастил долю в Start до 50%. В онлайн-кинотеатре заявили, что Start продолжит работать как отдельный бизнес. Весной 2022 года оператор начал объединение сервиса с собственной платформой «Мегафон ТВ». Для российского рынка это стало первым объединением крупных стримингов.

По итогам первого полугодия 2023 года выручка Start от пользовательских платежей увеличилась на 101% год к году и составила более 3 млрд рублей, говорится в отчете компании.

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