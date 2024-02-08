«Мегафон» взвинтил плату за тарифы и разгневал абонентов

«Мегафон» повысил тарифы для своих пользователей. Многие из них не подозревали об этом изменении. От повышения тарифа можно было отказаться, но не все пользователи обнаружили извещение, пишут «Ведомости».
По словам представителя оператора, SMS с предупреждением об изменениях было направлено всем абонентам, которых они коснулись. Информацию также продублировали в личном кабинете пользователя, отметил он, добавив, что от изменений можно было отказаться.
Расценки по «персональным» тарифам формируются по прямой договоренности оператора с клиентом и могут включать льготные условия. Если же пользователь не переходил по ссылке или не заметил сообщения, то тариф изменялся автоматически без его согласия.
Первые жалобы пользователей опубликовал Telegram-канал Baza 7 февраля. Абоненты «Мегафона» грозили обращениями в Роспотребнадзор и переходом к конкурентам. «Ведомости» направили запрос в ФАС.
- ФАС возбудила дело в отношении оператора «Мегафон» за повышение тарифов на услуги связи в сентябре 2023 года. Тогда в компании обосновали это ростом затрат, а в ведомстве, в свою очередь, указали на данные финансовой отчетности ПАО «Мегафон», исходя из которой оператор значительно снизил расходы и нарастил чистую прибыль.
- В ноябре антимонопольная служба признала оператора связи «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов на услуги связи.
Фото на обложке: Deman /
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