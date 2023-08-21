«Мегафон» купил товарный знак Yota за 27 млрд рублей

«Мегафон» в декабре прошлого года купил товарный знак Yota за 27 млрд рублей, говорится в финансовом отчете оператора за первое полугодие.

Прошлой осенью стало известно, что «Мегафон» и его «дочка» Yota объединят свои розничные сети до конца 2023 года.

После перехода товарного знака группе затраты на его использование реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты.

Таким образом, показатель CAPEX по итогам первого полугодия вырос до 71,0 млрд рублей, это увеличение на 99,4%. На 13% выросла выручка, она составила 209 млрд рублей, чистая прибыль также показала рост — на 133,9%, до 26,9 млрд рублей.

Как отметили в «Мегафоне», товарный знак был приобретен у группы USM, оценку стоимости произвела независимая компания.

«Сделка реализована в рамках реструктуризации активов "Мегафона" — мы приобретаем активы и компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных», — приводит «Коммерсантъ» сообщение компании.

Оператор владеет Yota с 2013 года.

Ранее «Мегафон» сократил свою долю в онлайн-кинотеатре Start с 50% до 45%. В операторе объяснили это решение тем, что платформа никогда не являлась профильным бизнесом и такое распределение долей отражает взаимоотношения с этим активом.

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