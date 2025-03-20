«Маркетплейс умирает на глазах»: почему у селлеров падают продажи на «Мегамаркете»

Селлеры пожаловались на резкое падение продаж на «Мегамаркете» после его перехода на модель экспресс-доставки со складов. Некоторые из них решили уйти с маркетплейса, поскольку работа на нем не окупается. Русбейс спросил у экспертов, почему площадка не смогла оправдать ожидания предпринимателей.

Что случилось

В начале 2025 года «Мегамаркет» закрыл 11 региональных складов и сосредоточился на развитии экспресс-складов, которые открылись на бывших площадях IKEA. Маркетплейс также перестал работать с партнерами по модели FBS (доставка со склада продавца) — теперь товары нужно завозить на склад маркетплейса. Продавцы могут хранить товары у себя, но тогда им самим придется их доставлять.

Появились также ограничения по размеру товаров. Они должны помещаться в курьерскую сумку, а их вес не может превышать 15 кг. Доставка теперь работает «по клику», а заказы возят курьеры «Самоката» — оба сервиса входят в экосистему «Сбера».

Как это повлияло на работу маркетплейса

У «Мегамаркета», в отличие от его основных конкурентов, маленькая зона покрытия доставки и меньший ассортимент товаров, доступных для покупки, говорит Алексей Матвиенко, эксперт образовательного объединения «Точка развития». «Содержать складскую инфраструктуру по всей стране с маленьким объемом продаж просто невыгодно», — утверждает эксперт, объясняя причины, по которым компания могла сменить модель.

Тестирование гипотезы с быстрой доставкой, по мнению Матвиенко, усугубило положение. «Ограничение на вес и габариты товаров, доставляемых по новой схеме, сильно сократило ассортимент, что уменьшило и количество поставщиков», — поясняет он.

По его словам, новая схема будет работать только с теми товарами, которые нужны срочно, «здесь и сейчас», а для остальной продукции есть другие маркетплейсы с обширной сетью ПВЗ. «Я думаю, что текущая схема вполне жизнеспособна, но с маленьким ассортиментом», — резюмировал Матвиенко.

Уход продавцов

«Этот маркетплейс умирает прямо на глазах. Мы оттуда уже вышли, торговать там перестали, так как в этом нет никакого смысла», — сказал Русбейс Максим Попов, сооснователь бренда Paragraph Collection и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах». По его словам, в «Мегамаркете» «наблюдалось явно не очень правильное управление».

Попов утверждает, что руководство сначала «сожгло огромное количество денег, попытавшись на больших кешбэках раскрутить компанию», а потом «потратило очень много денег» на создание складов и логистики. В итоге компания работала серьезно в минус, а сделать нормальную доставку по России не удалось, заключил он.

Русбейс направил запрос в пресс-службу «Мегамаркета».

При участии Екатерины Струковой

Фото на обложке: Anton Vierietin / Getty Images