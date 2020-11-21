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Исследование: каждый второй офисный работник мегаполиса хотел бы стать самозанятым

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Почти половина сотрудников компаний, работающих в крупных городах, готовы сменить офис на фриланс, приводит РИА новости исследование Райффайзенбанка.

Исследование: каждый второй офисный работник мегаполиса хотел бы стать самозанятым

Аналитики выяснили, что 54% жителей крупных городов готовы рассматривать переход на самозанятость в течение следующих пяти лет. В опросе приняли участие сотрудники крупных и средних компаний в девяти городах России.

Из тех, кто не против фриланса, 51% хотели бы продолжить работать по своей специальности, 43% — сменить сферу деятельности и получить допобразование, 4% — перейти на самозанятость в своей нынешней компании.

По данным Федеральной налоговой службы, количество самозанятых увеличивается ежедневно на 5 тысяч. На новый режим перешли свыше 1,3 млн жителей страны.

Недавно в Москве и Санкт-Петербурге заработал сервис по заказу услуг у самозанятых «СберУслуги». Заказчик может оплатить часть стоимости работы бонусами «Спасибо», сервис обеспечивает безопасность сделки и выдает чек. Платформу для найма и трудоустройства самозанятых запустил и SuperJob.

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Фото: Pixabay

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