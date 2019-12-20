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Онлайн-кинотеатр Megogo запустил караоке

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Онлайн-кинотеатр Megogo запустил каталог караоке-фонограмм российских и иностранных исполнителей. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Онлайн-кинотеатр Megogo запустил караоке

Новый контент доступен на всех устройствах в разделе «Шоу». Библиотека песен будет пополняться каждый месяц. Сейчас для подписчиков сервиса доступны более 1200 караоке-фонограмм.

По словам гендиректора Megogo в России Виктора Чеканова, сервис развивает направление семейных развлечений. Так, в начале декабря Megogo запустил собственные подкасты и анонсировал появление аудиокниг от российских издательств.

Megogo – третий по размеру выручки видеосервис с долей рынка 9% по итогам 2018 года. Лидер – Ivi c долей рынка 37%. По данным «ТМТ консалтинга, выручка всех онлайн-кинотеатров в 2018 году составила 11,4 млрд рублей.

Фото: Unsplash

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