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Сеть доставки суши «Много Лосося» запустила меню для тех, кто отравился роллами «Филадельфия»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сеть доставки суши и роллов «Много Лосося» запустила меню «Без ничего», куда вошли блюда, которые можно есть при отравлении роллами «Филадельфия» других брендов. Так компания отреагировала на заявление Роскачества о том, что в 40% роллов «Филадельфия» содержится кишечная палочка.

Сеть доставки суши «Много Лосося» запустила меню для тех, кто отравился роллами «Филадельфия»

«Много Лосося» добавила три позиции, рассказали RB.RU в компании.

  • «Том Ям без ничего» — в состав входит только вода и листик кинзы;
  • «Пицца без ничего» — в состав входит только тесто;
  • «Гунканы без ничего» — в состав входит только рис и нори.

 

Стоимость каждого блюда составляет 15 рублей. Их все можно заказать в приложении «Много Лосося» на iOS и Android.

Ранее 29 марта глава Роскачества Максим Протасов заявил «Известиям», что в 40% роллов «Филадельфия» содержится кишечная палочка. По его словам, это касается продукции ресторанов (в том числе премиум-сегмента), торговых сетей и специализированных магазинов формата take away. 

Ранее в марте курьеры компании начали доставлять заказы на ходулях. В сети сообщали, что это сильно экономит время доставки в тех районах Москвы, где из-за тающего снега и льда сложно передвигаться пешком.

Фото на обложке: «Много Лосося»

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