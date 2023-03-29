Сеть доставки суши и роллов «Много Лосося» запустила меню «Без ничего», куда вошли блюда, которые можно есть при отравлении роллами «Филадельфия» других брендов. Так компания отреагировала на заявление Роскачества о том, что в 40% роллов «Филадельфия» содержится кишечная палочка.

Сеть доставки суши «Много Лосося» запустила меню для тех, кто отравился роллами «Филадельфия»