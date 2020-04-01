«Меридиан Капитал» и акселератор Ed2 начнут вместе инвестировать в EdTech и HRTech-проекты

Инвестиционная компания «Меридиан Капитал» и EdTech-акселератор Ed2 создали совместную структуру для инвестиций и стратегического сопровождения компаний секторов EdTech и HRTech. Об этом Rusbase рассказала основательница акселератора ED2 Наталья Царевская-Дякина.

По ее словам, со стороны «Меридиан Капитал» в проекте участвуют управляющие партнеры инвесткомпании Юлия Леонова и Инна Юмашева.

Инвестиции в один проект составят от 5 до 30 млн рублей собственных средств. Сделки большего объема возможны с партнерскими структурами и частными инвесторами, уточнила Царевская-Дякина.

Партнеры будут помогать с привлечением стратегического инвестора, due diligence, road show в России и за ее пределами. Также новая структура будет помогать выстраивать воронки продаж, искать новых клиентов и партнеров, взаимодействовать с крупными корпоративными заказчиками и профильными госструктурами.

Портфельные проекты получат сопровождение по налоговым вопросам, построение и сопровождение бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства.

Требования к проектам:

перспективная EdTech-технология;

амбициозная команда;

желание развиваться.

Фото: Unsplash