«Меридиан Капитал» и акселератор Ed2 начнут вместе инвестировать в EdTech и HRTech-проекты
Инвестиционная компания «Меридиан Капитал» и EdTech-акселератор Ed2 создали совместную структуру для инвестиций и стратегического сопровождения компаний секторов EdTech и HRTech. Об этом Rusbase рассказала основательница акселератора ED2 Наталья Царевская-Дякина.
По ее словам, со стороны «Меридиан Капитал» в проекте участвуют управляющие партнеры инвесткомпании Юлия Леонова и Инна Юмашева.
Инвестиции в один проект составят от 5 до 30 млн рублей собственных средств. Сделки большего объема возможны с партнерскими структурами и частными инвесторами, уточнила Царевская-Дякина.
Партнеры будут помогать с привлечением стратегического инвестора, due diligence, road show в России и за ее пределами. Также новая структура будет помогать выстраивать воронки продаж, искать новых клиентов и партнеров, взаимодействовать с крупными корпоративными заказчиками и профильными госструктурами.
Портфельные проекты получат сопровождение по налоговым вопросам, построение и сопровождение бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства.
Требования к проектам:
- перспективная EdTech-технология;
- амбициозная команда;
- желание развиваться.
Фото: Unsplash
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