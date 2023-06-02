Messari выпустили отчет о состоянии L1-блокчейнов в первом квартале 2023 года

Одна из главных аналитических компаний в Web3 Messari опубликовала свой новый отчет, в котором анализируются показатели 14 L1-блокчейнов в первом квартале 2023 года.

Messari опубликовали отчет под названием State of L1s Q1 2023, в котором подробно рассматриваются такие блокчейны, как Avalanche, BNB Chain, Cardano, Ethereum, Harmony, Hedera, NEAR, Polkadot, Polygon, Solana, Stacks, Tezos, TRON и WAX. Ознакомились с документом и делимся ключевыми пунктами исследования.

Абсолютным лидером по количеству транзакций, полученной выручке и стоимости токенов остается Ethereum. Блокчейн Виталика Бутерина в первом квартале смог заработать $457 млн при капитализации в $216 млрд. На втором месте — BNB Chain от Binance с $50 млрд капитализации и $57 млн выручки. Следом с большим отставанием идут Cardano и Polygon.

ПО данным Messari, BNB и Ethereum — единственные дефляционные токены в первом квартале 2023 года на уровнях -5,4% и -0,2% соответственно. Токены остальных блокчейнов из списка были инфляционными, а, значит, приносили пользу тем, кто занимается их стейкингом, а не простым держателям.

Количество совершенных транзакций не выросло по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, несмотря на восстановление рынка. В среднем, ежедневно совершалось на 2% меньше транзакций. Исключением стала сеть Stacks, которая испытала 34-процентный всплеск в количестве активных пользователей. NEAR показал самый большой рост среднедневных активных адресов в годовом исчислении — 157%. Messari связывают это с запуском проекта Sweat Economy.

Несмотря стабильно высокий Gas в течение квартала, Ethereum остался главным блокчейном для торговли NFT. Маркетплейс Blur смог в начале года закрепиться в роли главной площадки в сети благодаря AirDrop и агрессивной рекламной компании. Как итог, доля Ethereum в средненедельном объеме торговли NFT среди всех блокчейнов выросла на 28% по сравнению с предыдущим кварталом.

Фото на обложке: Edge2Edge Media / Unsplash