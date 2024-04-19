Meta* запустила бесплатного ИИ-помощника в своих соцсетях

Meta* 18 апреля запустила бесплатного ИИ-помощника в WhatsApp, Facebook, Instagram**. Его разработали на базе последней большой языковой модели Llama 3, которую представили в тот же день.
Meta AI встроили в окно поиска приложений компании: пользователи могут получить ответы с помощью нового инструмента. ИИ-ассистент доступен на английском языке в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Сингапуре, Нигерии, Пакистане и других странах.
Meta AI
Инструмент также доступен на одноименном сайте, где желающие могут попросить помочь ассистента, например, решить математические задачи или написать электронное письмо.
Meta* также объявила о партнерстве с Google — компании договорились включать результаты поиска в режиме реального времени в ответы ИИ-ассистента.
*Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в РФ
** принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
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