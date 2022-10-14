Российские блогеры подали иск к Meta* на 18 млн рублей

В начале марта американская корпорация Meta* отключила таргетированную рекламу для российских пользователей в Facebook и Instagram**. Блогеры стали терять подписчиков и доходы: 15 человек подали на компанию в суд.
За свои просевшие аккаунты и моральные страдания из-за этого они намерены в суде взыскать с компаниия 18,1 млн рублей, пишут «Известия».
На начало отключения рекламы блогеры уже перечислили соцсетям деньги за рекламные кампании. Средства им никто так и не вернул. Истцы уверены, что корпорация нарушила Гражданский кодекс России, закон «О защите прав потребителей», нанесла им убытки и ущемила их законные интересы.
Суммы в иске варьируются от 119 рублей до 1 млн рублей. Суммарные потери 15 человек составили 3,1 млн рублей. За моральный ущерб истцы намерены взыскать моральный вред по миллиону на каждого блогера.
*признана экстремистской организацией и запрещена в России
**принадлежат организации, признанной экстремистской в России.
Фото на обложке: Dean Drobot /
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