Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Техдиректор Meta предупредил об опасности слабой модерации в метавселенной

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Технический директор Meta (бывшая Facebook) Эндрю Босуорт предупредил, что слабая модерация метавселенной угрожает планам компании по реформированию интернета. Босуорт хочет обеспечить предельно строгий контроль за контентом внутри метавселенной или, как он сам выразился, «безопасность уровня Disney».

Техдиректор Meta предупредил об опасности слабой модерации в метавселенной

CTO Meta Эндрю Босуорт поделился своими опасениями о сложностях модерации в метавселенной с сотрудниками компании во внутреннем письме, сообщает The Verge со ссылкой на Financial Times, в чьем распоряжении оказался текст письма.

По мнению Босуорта, Meta стоит серьезно ужесточить правила, которые сейчас действуют в ее экспериментальном виртуальном пространстве Horizon Worlds: быть менее терпимыми к неприемлемому контенту, чаще выносить предупреждения и блокировать нерадивых пользователей.

Письмо утверждает: если этого не сделать вовремя, то рядовые пользователи разочаруются в VR-платформе Meta и отвернутся от нее.

При этом Босуарт уверен, что действительно строгая модерация в виртуальной реальности «практически невозможна» даже в том случае, если компания добьется «безопасности уровня Disney» (очень строгой фильтрации контента).

Тем не менее, в блоге компании Oculus (принадлежит Meta) Босуарт напомнил, что у самих пользователей есть возможность блокировки в VR неприятных им людей и отправки модераторам Meta сообщения о неприемлемом контенте.

Также он пообещал, что команда сделает все, чтобы пользователи метавселенной Meta чувствовали себя в ней безопасно. Судя по всему, компания серьезно обеспокоена этим, так как еще в сентябре выделила $50 млн на исследование здоровой коммуникации в виртуальном пространстве.

Создание метавселенной на базе Meta (переименованной в таковую из Facebook) недавно анонсировал глава компании Марк Цукерберг. Метавселенная должна объединить различные сервисы виртуальной и дополненной реальности. Мы объяснили, что этот проект может значить для разработчиков.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото: Westock Productions/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Instagram добавил статусы с надписями и эмодзи
  2. 2 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
  3. 3 «Хотим обучать сотрудников в VR». А вам это правда нужно?
  4. 4 TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder
  5. 5 TechTrends-дайджест: ООН использует ИИ для прекращения войн, отраслевой блокчейн для автопроизводителей, восхождение новой «звезды» среди криптовалют

ВОЗМОЖНОСТИ

14 ноября 2021

Чемпионат «Технолидеры Москвы»

14 ноября 2021

Программа инноваций для стартапов от Yota

15 ноября 2021

Rosneft Challenge 2021

15 ноября 2021

Global Data Compression Competition

15 ноября 2021

Future iHealth 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма