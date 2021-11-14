Техдиректор Meta предупредил об опасности слабой модерации в метавселенной

Технический директор Meta (бывшая Facebook) Эндрю Босуорт предупредил, что слабая модерация метавселенной угрожает планам компании по реформированию интернета. Босуорт хочет обеспечить предельно строгий контроль за контентом внутри метавселенной или, как он сам выразился, «безопасность уровня Disney».

CTO Meta Эндрю Босуорт поделился своими опасениями о сложностях модерации в метавселенной с сотрудниками компании во внутреннем письме, сообщает The Verge со ссылкой на Financial Times, в чьем распоряжении оказался текст письма.

По мнению Босуорта, Meta стоит серьезно ужесточить правила, которые сейчас действуют в ее экспериментальном виртуальном пространстве Horizon Worlds: быть менее терпимыми к неприемлемому контенту, чаще выносить предупреждения и блокировать нерадивых пользователей.

Письмо утверждает: если этого не сделать вовремя, то рядовые пользователи разочаруются в VR-платформе Meta и отвернутся от нее.

При этом Босуарт уверен, что действительно строгая модерация в виртуальной реальности «практически невозможна» даже в том случае, если компания добьется «безопасности уровня Disney» (очень строгой фильтрации контента).

Тем не менее, в блоге компании Oculus (принадлежит Meta) Босуарт напомнил, что у самих пользователей есть возможность блокировки в VR неприятных им людей и отправки модераторам Meta сообщения о неприемлемом контенте.

Также он пообещал, что команда сделает все, чтобы пользователи метавселенной Meta чувствовали себя в ней безопасно. Судя по всему, компания серьезно обеспокоена этим, так как еще в сентябре выделила $50 млн на исследование здоровой коммуникации в виртуальном пространстве.

Создание метавселенной на базе Meta (переименованной в таковую из Facebook) недавно анонсировал глава компании Марк Цукерберг. Метавселенная должна объединить различные сервисы виртуальной и дополненной реальности. Мы объяснили, что этот проект может значить для разработчиков.

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Фото: Westock Productions/Shutterstock