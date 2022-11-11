В ЦБ не исключили уголовные риски для держателей акций Meta**

Банк России не исключает уголовные риски для держателей акций компании Meta** после завершения торгов ее бумагами на СПБ Бирже, заявил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках форума Finopolis.

В марте российский суд признал американскую корпорацию Meta** экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны. В октябре организация попала в перечень террористов и экстремистов, а на текущей неделе СПБ Биржа сообщила, что 11 ноября станет последним днем торгов бумагами компании в основном режиме. К 14 ноября площадка полностью прекратит сделки с акциями Meta**.

«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta** именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения», — приводит слова Чистюхина агентство ТАСС.

Он также добавил, что ЦБ не обладает полномочиями присваивать подобные статусы. По мнению первого зампреда, решение СПБ Биржи вывести из оборота бумаги американской компании является верным. Он заявил, что ряд стран ограничивает расчеты с российскими компаниями «на всякий случай», а не по причине санкций.

**признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов.

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