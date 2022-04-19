Владелец Facebook* и Instagram* подал апелляцию на признание себя экстремистом

Meta Platforms (деятельность компании признана экстремистской в РФ) подала апелляцию на признание себя экстремистской. Корпорация намерена оспорить решение суда и восстановить полноценную работу Facebook и Instagram в России.

О подаче апелляционной жалобы от имени Meta Platforms Inc. (деятельность корпорации и двух ее сервисов – Facebook и Instagram – признана экстремистской в РФ) в Тверской районный суд пишут «РИА Новости». Информация об этом также содержится в картотеке суда.

Суд признал Meta Platforms экстремистской организацией 21 марта по иску Генеральной прокуратуры. Ведомство указало на скриншот рассылки, согласно которой в соцсетях компании временно разрешили призывы к насилию по отношению к военным России. Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав.

Под запрет попала работа принадлежащих Meta Platforms социальных сетей Facebook и Instagram. Для мессенджера Whatsapp суд сделал исключение, потому что он является средством связи, а не распространения контента.

Аналитики подсчитали, что Meta Platforms может потерять около $2 млрд в год из-за блокировки Facebook и Instagram. Сумму сложили из доходов компании с каждого пользователя.

В конце марта совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в Meta c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки пользователей и предпринимателей соцсети Instagram.

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