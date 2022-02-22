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Meta и Zoom начали «приземляться» в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Meta и Zoom присоединились к другим зарубежным IT-гигантам в исполнении российского закона о «приземлении». Таким образом осталось всего 5 компаний, которые пока игнорируют требования Роскомнадзора – это Google, Telegram, Discord, Pinterest и Twitch.

Meta и Zoom начали «приземляться» в России

Meta Platforms (экс-Facebook) и Zoom зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора и тем самым выполнили одно из трех требований закона о «приземлении». Компаниям осталось разместить на своих ресурсах форму для обратной связи российских пользователей и открыть в России филиалы.

Всего две компании – Apple и Spotify – из перечня Роскомнадзора полностью выполнили требования закона. Meta, Twitter, TikTok, Zoom, Likeme, Viber частично «приземлились» в России. Google, Telegram, Discord, Pinterest и Twitch пока игнорируют выполнение российского закона.

Федеральный закон о «приземлении» зарубежных IT-компаний вступил в силу 1 января 2022 года. Платформы с аудиторией более 500 тыс. пользователей обязаны открыть личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, разместить форму для обратной связи российских пользователей и открыть в России представительство.

В случае неисполнения закона компаниям грозят санкции: блокировка, запрета на размещение рекламы, прием платежей от российских пользователей и другие.

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Фото на обложке: Elena Koromyslova / Shutterstock

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